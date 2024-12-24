الاتحاد الفلسطيني للشطرنج يعقد اجتماعاً موسعاً لنقاش خطة العمل للعام 2025

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - عقد الإتحاد الفلسطيني للشطرنج إجتماعاً موسعاً في مدينة روابي، لمناقشة خطة العمل المتوقعة للعام 2025، وذلك بحضور رئيس الإتحاد الفلسطيني للشطرنج بشار مصري وأعضاء الإتحاد ورئيس اللجنة الفنية وممثلين عن الأندية ولاعبين ولاعبات وأولياء أمور، إضافة لمشاركين عن بُعد من قطاع غزة والأردن ولبنان ومصر.
ووجه رئيس الإتحاد كافة الأعضاء بأهمية التركيز على وجود الكل الفلسطيني من المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات في المشاركات المحلية والإقليمية والدولية، مع ضرورة متابعة قضايا أبناء غزة من اللاعبات واللاعبين المتواجدين في القطاع، والذين نزحوا إلى مناطق أخرى بفعل العدوان المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من عام.
كما أشار بضرورة التركيز في التدريبات على الفئات الصغيرة والشابة، وبما يشمل تدريب الفتيات في مختلف محافظات الوطن وفي الشتات وبشكل متساوي، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية بلورة منظومة متابعة دائمة تحقق التواصل بين أندية الشطرنج وإتحاد اللعبة بما يضمن بناء وتعزيز العلاقة بينهم.
واستعرض الإجتماع أبرز الأنشطة والبطولات التي تم تنظيمها خلال العام 2024، كما ناقش المشاركات الفلسطينية في البطولات العربية والدولية التي جرت خلال ذات العام، وتم خلال الإجتماع أيضاً تقييم الإنجازات التي حققتها اللعبة في ظل استمرار التحديات التي واجهت إتحاد الشطرنج خلال الفترة الماضية.
وناقش المجتمعون خطة العمل المتوقعة للعام 2025، بما يشمل تحديد موعد بطولة فلسطين المركزية للشطرنج وتوسيع المشاركات الفلسطينية في المحافل العربية والدولية، وإقامة أنشطة وفعاليات جماهيرية تعزز الوعي برياضة الشطرنج بشكل خاص.
وبحث الإجتماع أيضاً، كل الآليات المتاحة والممكنة لتذليل العقبات أمام أنشطة الإتحاد لا سيما التحديات اللوجستية والمالية في ظل الظروف السياسية والجغرافية المعقدة، إضافة لإمكانية مناقشة تأثير الوضع الراهن على تنظيم البطولات الدولية أو المحلية.
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