الاتحاد الفلسطيني للشطرنج يعقد اجتماعاً موسعاً لنقاش خطة العمل للعام 2025

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - عقد الإتحاد الفلسطيني للشطرنج إجتماعاً موسعاً في مدينة روابي، لمناقشة خطة العمل المتوقعة للعام 2025، وذلك بحضور رئيس الإتحاد الفلسطيني للشطرنج بشار مصري وأعضاء الإتحاد ورئيس اللجنة الفنية وممثلين عن الأندية ولاعبين ولاعبات وأولياء أمور، إضافة لمشاركين عن بُعد من قطاع غزة والأردن ولبنان ومصر.

ووجه رئيس الإتحاد كافة الأعضاء بأهمية التركيز على وجود الكل الفلسطيني من المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات في المشاركات المحلية والإقليمية والدولية، مع ضرورة متابعة قضايا أبناء غزة من اللاعبات واللاعبين المتواجدين في القطاع، والذين نزحوا إلى مناطق أخرى بفعل العدوان المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

كما أشار بضرورة التركيز في التدريبات على الفئات الصغيرة والشابة، وبما يشمل تدريب الفتيات في مختلف محافظات الوطن وفي الشتات وبشكل متساوي، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية بلورة منظومة متابعة دائمة تحقق التواصل بين أندية الشطرنج وإتحاد اللعبة بما يضمن بناء وتعزيز العلاقة بينهم.

واستعرض الإجتماع أبرز الأنشطة والبطولات التي تم تنظيمها خلال العام 2024، كما ناقش المشاركات الفلسطينية في البطولات العربية والدولية التي جرت خلال ذات العام، وتم خلال الإجتماع أيضاً تقييم الإنجازات التي حققتها اللعبة في ظل استمرار التحديات التي واجهت إتحاد الشطرنج خلال الفترة الماضية.

وناقش المجتمعون خطة العمل المتوقعة للعام 2025، بما يشمل تحديد موعد بطولة فلسطين المركزية للشطرنج وتوسيع المشاركات الفلسطينية في المحافل العربية والدولية، وإقامة أنشطة وفعاليات جماهيرية تعزز الوعي برياضة الشطرنج بشكل خاص.

وبحث الإجتماع أيضاً، كل الآليات المتاحة والممكنة لتذليل العقبات أمام أنشطة الإتحاد لا سيما التحديات اللوجستية والمالية في ظل الظروف السياسية والجغرافية المعقدة، إضافة لإمكانية مناقشة تأثير الوضع الراهن على تنظيم البطولات الدولية أو المحلية.