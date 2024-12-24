الارصاد : انخفاض ملموس على الحرارة وامطار في هذا الموعد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت ادارة الارصاد الجوية ان يوم الجمعة القادم سيشهد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة .
وتوقعت الادارة هطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وفي الليل يكون الطقس بارد بوجه عام، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة .
MENAFN24122024000208011052ID1109027081
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.