الارصاد : انخفاض ملموس على الحرارة وامطار في هذا الموعد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان يوم الجمعة القادم سيشهد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة .

وتوقعت الادارة هطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وفي الليل يكون الطقس بارد بوجه عام، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة .