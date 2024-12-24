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الجامعة الأردنية تصرف مكافأة 50 ديناراً لموظفيها

12/24/2024 5:18:58 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، عن صرف مكافأة مالية بقيمة 50 ديناراً لكافة موظفي الجامعة، وذلك احتفاءً بحصول الجامعة على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز.

وأعرب الدكتور عبيدات عن اعتزازه بجهود جميع العاملين في الجامعة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس التزامهم المستمر بالتميز في مختلف المجالات الأكاديمية والإدارية، ويأتي تتويجاً لعمل دؤوب يسهم في تعزيز مكانة الجامعة على المستويين المحلي والإقليمي.

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