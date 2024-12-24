الجامعة الأردنية تصرف مكافأة 50 ديناراً لموظفيها

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- Khaberni) خبرني - أعلن رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، عن صرف مكافأة مالية بقيمة 50 ديناراً لكافة موظفي الجامعة، وذلك احتفاءً بحصول الجامعة على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز.
وأعرب الدكتور عبيدات عن اعتزازه بجهود جميع العاملين في الجامعة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس التزامهم المستمر بالتميز في مختلف المجالات الأكاديمية والإدارية، ويأتي تتويجاً لعمل دؤوب يسهم في تعزيز مكانة الجامعة على المستويين المحلي والإقليمي.
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