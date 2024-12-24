ارتفاع أسعار النفط مع تحسن آفاق توازن السوق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل ضعف حركة بموسم العطلات، وتحسن آفاق توازن السوق على المدى القصير.

زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.54% أو 39 سنتاً إلى 73.02 دولار للبرميل.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.49% أو ما يعادل 34 سنتاً إلى 69.58 دولار للبرميل.

قال محللو“إف جي إي” في مذكرة، إنهم يتوقعون تداول النفط قرب مستويات الأسعار الحالية على المدى القصير في ظل ضعف حركة التداول خلال موسم العطلات، وتجنب المستثمرون للمخاطرة حتى اتضاح حالة توازن السوق خلال عامي 2024 و2025.

وأوضحت المذكرة أن تغيرات العرض والطلب في ديسمبر الجاري كانت داعمة لتوقعات المحللين بتقلص الضغوط الهبوطية على أسعار النفط، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

تشهد الأسواق الأوروبية والأمريكية جلسة تداول مختصرة اليوم الثلاثاء، على أن تغلق أبوابها غداً احتفالاً بأعياد رأس السنة الميلادية.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات مخزونات الولايات المتحدة من النفط يوم الخميس القادم، وسط توقعات انخفاضها بنحو مليوني برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، وهذا من شأنه الإشارة إلى قوة الطلب.

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