ارتفاع أسعار النفط مع تحسن آفاق توازن السوق - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل ضعف حركة التداول
بموسم العطلات، وتحسن آفاق توازن السوق على المدى القصير.
زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.54% أو 39 سنتاً إلى 73.02 دولار للبرميل.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.49% أو ما يعادل 34 سنتاً إلى 69.58 دولار للبرميل.
قال محللو“إف جي إي” في مذكرة، إنهم يتوقعون تداول النفط قرب مستويات الأسعار الحالية على المدى القصير في ظل ضعف حركة التداول خلال موسم العطلات، وتجنب المستثمرون للمخاطرة حتى اتضاح حالة توازن السوق خلال عامي 2024 و2025.
وأوضحت المذكرة أن تغيرات العرض والطلب في ديسمبر الجاري كانت داعمة لتوقعات المحللين بتقلص الضغوط الهبوطية على أسعار النفط، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
تشهد الأسواق الأوروبية والأمريكية جلسة تداول مختصرة اليوم الثلاثاء، على أن تغلق أبوابها غداً احتفالاً بأعياد رأس السنة الميلادية.
ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات مخزونات الولايات المتحدة من النفط يوم الخميس القادم، وسط توقعات انخفاضها بنحو مليوني برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، وهذا من شأنه الإشارة إلى قوة الطلب.
المصدر:
MENAFN24122024000202011048ID1109026354
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