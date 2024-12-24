مصدر تستكمل الاستحواذ على أصول من إنديسا الإسبانية بقيمة 3.1 مليار درهم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل“مصدر”، استكمالها الاستحواذ على أصول من شركة إنديسا في إسبانيا.

وبموجب هذه الاتفاقية، استحوذت مصدر على حصة 49.99% في أصول شركة إي جي بي إي سولار مقابل قيمة مؤسسية بلغت 3.1 مليار درهم (817 مليون يورو) وقيمة أسهم بلغت 1.1 مليار درهم (280 مليون يورو).

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ووفقا لبيان شركة مصدر، تندرج شركة إي جي بي إي سولار تحت شركة إنديسا التابعة لمجموعة إينيل، وتمتلك محفظة مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية قيد التشغيل بقدرة 2 جيجاواط في إسبانيا.

وأضحت أن الشراكة مع إنديسا من شأنها أن تسهم في دعم تحقيق أهداف التحول في قطاع الطاقة بإسبانيا وعموم الاتحاد الأوروبي، وبموجب الاتفاقية الموقعة في 25 يوليو 2024، ستحتفظ إينيل بمهمة إدارة عمليات إي جي بي إي سولار وأصولها.

وأضافت أن الشراكة تتضمن اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل، حيث تستحوذ إنديسا بموجبها ومن خلال شركة تابعة على 100% من الطاقة المنتجة من الأصول الشمسية الكهروضوئية، وستقوم مصدر وإنديسا بإضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 0.5 جيجاواط إلى المشاريع.

وقالت إنها عينت“سيتي جروب غلوبال ماركتس ليمتد” كمستشار لصفقة الاستحواذ على إنديسا، و”لينكلاترز” كمستشار قانوني، و”يو إل” كمستشار فني، و”كي بي ام جي” كمستشار مالي وضريبي.

وبخصوص استكمال عملية الاستحواذ على كامل الحصص في شركة“سايتا ييلد” الإسبانية من شركة بروكفيلد رينيوبل المدرجة في بورصتي نيويورك وتورنتو، أوضحت مصدر في بيان اليوم، أنها استحوذت على الشركة مقابل قيمة مؤسسية بلغت 4.6 مليار درهم (1.2 مليار يورو)، وقيمة أسهم بلغت 2.7 مليار درهم (696 مليون يورو).

وأضافت أن عملية الاستحواذ على سايتا ستسهم في تعزيز أنشطتها في منطقة شبة الجزيرة الآيبيرية، منوهة إلى أن محفظة سايتا تضم مشاريع أغلبها في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميجاواط، من بينها 538 ميجاواط من أصول مشاريع لطاقة الرياح في إسبانيا، و144 ميجاواط من أصول مشاريع لطاقة الرياح في البرتغال، و63 ميجاواط من أصول مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إسبانيا.

وأشارت إلى أن شركة سايتا تشمل خططاً لتطوير مشاريع أخرى بقدرة 1.6 جيجاواط، ويُستثنى من الصفقة مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 350 ميجاواط، والتي ستحتفظ بها“بروكفيلد” وتستمر في تشغيلها.

وقالت إنها عينت بنك“بي إن بي بي” كمستشار لمعاملات الاستحواذ على سايتا، وشركة“لينكليترز” كمستشار قانوني، وشركة“يو إل” كمستشار فني، وشركة“برايس ووترهاوس كوبرز” كمستشار ضريبي، و”بيكسا بارك” كمستشار لاتفاقية شراء الطاقة.

وذكرت أن تمويل الاستحواذ تم جزئياً من خلال قسم تمويل الاستحواذ من بنك“بي إن بي بي”، وبنك“سانتاندير”، وبنك“إنتيسا”، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك“إس إم بي سي”، وتم تقديم المشورة للمقرضين من قبل شركة“أشورست”.

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