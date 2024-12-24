د. أبو هولي يطالب السويد بإعادة النظر في قرار وقف تمويلها للأونروا

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي حكومة السويدبإعادة النظر في قرار وقف تمويلها للأونروا، وإعادة مسك زمام التحرك الأوروبي وقيادته في دعم الاونروا سياسياً ومالياً وحماية ولايتها الممنوحة لها بالقرار الأممي رقم 302 حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948.

وأكد أبو هولي خلال لقائه بالقنصل العام السويدي جوليوس ليلجيستروم ، في مقر دائرة شؤون اللاجئين، بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بأن السويد منذ تعيينها عضواً في اللجنة الاستشارية في العام 2005

كانت ولا تزال حليفا وشريكاً استراتيجياً للاونروا ومناصراً لها من خلال قيادة التحرك الأوروبي لحشد الدعم المالي للأونروا ورعايتها مع المملكة الأردنية عدة مؤتمرات واجتماعات دولية منذ عام 2017 لحشد الدعم السياسي والمالي لأونروا، واصفا قرارها بالصادم.

وبحث د. أبو هولي، مع

القنصل السويدي ، أزمة الاونروا المالية والتحديات التي تواجه عملها ، وتداعيات قرار حكومته بوقف تمويلها للأونروا على ولايتها وخدماتها المقدمة للاجئين في مناطق عملياتها الخمسة.

وحذر د. أبو هولي بان قرار ان وقف التمويل السويدي الذي يقدر بـ 41 مليون دولار للعام 2025 سيكون له تداعيات خطيرة ومباشرة على عمل برامج الاونروا وعلى قدرتها على صرف رواتب موظفيها والذي يقدر عددهم بـ 30 الف موظف .في ظل ما تواجهه الاونروا من تحديات مستأصلة في موازنتها المالية، تتجه الى المنحى الأكثر خطورة في العام 2025 مع استمرار قطع التمويل الأمريكي الذي يقدر بـ 365 مليون دولار، وازدياد احتياجات اللاجئين ، علاوة على الديون والأموال المرحلة من ميزانية عام 2024

الى ميزانية عام 2025.

واوضح ان مبررات وقف السويد تمويلها، وسلك مسار اخر لتمويلها الى منظمات دولية أخرى

خاصة منظمة الغذاء العالمي تحت مبررات حظر إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال لإنشطة الاونروا الذي سيجعل توجيه المساعدات للفلسطينيين عبر الاونروا أكثر صعوبة لا تأتي ضمن السياق الصحيح الذي يؤكده الواقع

الميداني لعمليات الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطا غزة، وهي مخالفة للحقيقة التي تؤكد بأن جميع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في قطاع غزة، تتعرض للاستهداف والمنع الإسرائيلي، ويؤكده البيان المشترك لـ 17 منظمة اممية تعمل في المجال الإنساني بما فيها منظمة الغذاء العالمي بان الخدمات التي تقوم بها الاونروا لا تستطيع المنظمات (17)

مجتمعة القيام بها،



ورفض د. أبو هولي المساس بمكانة الأونروا، وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302 من خلال نقل صلاحياتها الى منظمات دولية بديلة عنها ، مؤكدا استمرار عملها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194.

وأضاف: أن وجود الأونروا واستمرار خدماتها بمناطق عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وسوريا ولبنان والأردن، يشكل عامل استقرار في المنطقة، وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين الذي يعتمدون بشكل رئيسي على خدماتها ومساعداتها الغذائية والنقدية.

من جانبه، أعرب القنصل العام السويدي

جوليوس ليلجيستروم عن تفهمه لمخاوف الجانب الفلسطيني، مؤكداً على التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية والعمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة، مشيراً إلى أن السويد ستدرس المخاوف التي تم طرحها ، وستعمل على رفع توصياتها لحكومتها بما يتماشى مع التزاماتها الدولية والإنسانية.

واتفق الطرفان على استمرار الحوار والتنسيق في هذا الشأن لتعزيز التعاون وضمان استمرار الدعم الدولي للأونروا في أداء دورها الحيوي.



