د. أبو هولي يطالب السويد بإعادة النظر في قرار وقف تمويلها للأونروا

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي حكومة السويد
بإعادة النظر في قرار وقف تمويلها للأونروا، وإعادة مسك زمام التحرك الأوروبي وقيادته في دعم الاونروا سياسياً ومالياً وحماية ولايتها الممنوحة لها بالقرار الأممي رقم 302 حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948.
وأكد أبو هولي خلال لقائه بالقنصل العام السويدي جوليوس ليلجيستروم ، في مقر دائرة شؤون اللاجئين، بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بأن السويد منذ تعيينها عضواً في اللجنة الاستشارية في العام 2005
كانت ولا تزال حليفا وشريكاً استراتيجياً للاونروا ومناصراً لها من خلال قيادة التحرك الأوروبي لحشد الدعم المالي للأونروا ورعايتها مع المملكة الأردنية عدة مؤتمرات واجتماعات دولية منذ عام 2017 لحشد الدعم السياسي والمالي لأونروا، واصفا قرارها بالصادم.
وبحث د. أبو هولي، مع
القنصل السويدي ، أزمة الاونروا المالية والتحديات التي تواجه عملها ، وتداعيات قرار حكومته بوقف تمويلها للأونروا على ولايتها وخدماتها المقدمة للاجئين في مناطق عملياتها الخمسة.
وحذر د. أبو هولي بان قرار ان وقف التمويل السويدي الذي يقدر بـ 41 مليون دولار للعام 2025 سيكون له تداعيات خطيرة ومباشرة على عمل برامج الاونروا وعلى قدرتها على صرف رواتب موظفيها والذي يقدر عددهم بـ 30 الف موظف .في ظل ما تواجهه الاونروا من تحديات مستأصلة في موازنتها المالية، تتجه الى المنحى الأكثر خطورة في العام 2025 مع استمرار قطع التمويل الأمريكي الذي يقدر بـ 365 مليون دولار، وازدياد احتياجات اللاجئين ، علاوة على الديون والأموال المرحلة من ميزانية عام 2024
الى ميزانية عام 2025.
واوضح ان مبررات وقف السويد تمويلها، وسلك مسار اخر لتمويلها الى منظمات دولية أخرى
خاصة منظمة الغذاء العالمي تحت مبررات حظر إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال لإنشطة الاونروا الذي سيجعل توجيه المساعدات للفلسطينيين عبر الاونروا أكثر صعوبة لا تأتي ضمن السياق الصحيح الذي يؤكده الواقع
الميداني لعمليات الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطا غزة، وهي مخالفة للحقيقة التي تؤكد بأن جميع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في قطاع غزة، تتعرض للاستهداف والمنع الإسرائيلي، ويؤكده البيان المشترك لـ 17 منظمة اممية تعمل في المجال الإنساني بما فيها منظمة الغذاء العالمي بان الخدمات التي تقوم بها الاونروا لا تستطيع المنظمات (17)
مجتمعة القيام بها،
ورفض د. أبو هولي المساس بمكانة الأونروا، وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302 من خلال نقل صلاحياتها الى منظمات دولية بديلة عنها ، مؤكدا استمرار عملها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194.
وأضاف: أن وجود الأونروا واستمرار خدماتها بمناطق عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وسوريا ولبنان والأردن، يشكل عامل استقرار في المنطقة، وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين الذي يعتمدون بشكل رئيسي على خدماتها ومساعداتها الغذائية والنقدية.
من جانبه، أعرب القنصل العام السويدي
جوليوس ليلجيستروم عن تفهمه لمخاوف الجانب الفلسطيني، مؤكداً على التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية والعمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة، مشيراً إلى أن السويد ستدرس المخاوف التي تم طرحها ، وستعمل على رفع توصياتها لحكومتها بما يتماشى مع التزاماتها الدولية والإنسانية.
واتفق الطرفان على استمرار الحوار والتنسيق في هذا الشأن لتعزيز التعاون وضمان استمرار الدعم الدولي للأونروا في أداء دورها الحيوي.
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