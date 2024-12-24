الفرق الكشفية ستحمل صرخة بيت لحم : الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي تستعد لاستقبال عيد الميلاد المجيد

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN / تستعد الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي في فلسطين، لاستقبال عيد الميلاد المجيد، الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل.

وللعام الثاني على التوالي، تغيب المظاهر الاحتفالية بالعيد، مع استمرار حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ويقتصر العيد على الشعائر الدينية والمراسم الرسمية.

واعلنت مصادر كنسية ومحلية

لشبكة فلسطين الاخبارية PNN عن نية

بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا تقديم كلمة بالحضور في ساحة المهد عند الساعة الواحدة ظهرا وهو الوقت المتوقع لوصوله وهو امر غير معتاد حيث من المتوقع ان يتحدث عن واقع فلسطين خلال الحرب وكيف تمر الاعياد الميلادية المجيدة على المؤمنين هذا العام.

وستسير الفرق الكشفية اليوم وهي تحمل لوحة فنية تعكس الدمار والحزن الذي يلف مدينة بيت لحم وكل فلسطين في صورة وخطوة رمزية لنقل معاناة بيت لحم.

تقول الفنانة والمصورة صابرين مكركر ان الصورة التي أمامنا هي صرخة من قلب بيت لحم، مدينة الميلاد التي شهدت معجزة السلام والمحبة، ولكنها اليوم تئن تحت وطأة الاحتلال والظلم.



واضافت في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN

ان هذه الصورة تحمل رسالة من أرض القداسة إلى العالم، وهي ايضا رسالة احتجاج على ما لحق بها من تدنيس على يد محتل لا يبالي بالقوانين الدولية أو الإنسانية أو الدينية.

كما اشارت الى ان اللوحة تمثل صرخة تتعالى في وجه المجازر التي تُرتكب بحق أهلنا في غزة، حيث يستمر الإبادة وتستمر معاناة الشعب الفلسطيني في كل مكان. مع مرور عامين على عيد الميلاد في بيت لحم دون احتفالات، فإن الفرحة غابت بسبب الألم الذي يعيشه أبناء شعبنا في ظل القهر الذي لا يتوقف.

كما اكدت المكركر ان هذه الصورة تحمل الأمل في الفن كأداة للمقاومة، رغم كل محاولات القمع. فنحن نستخدم هذا الأمل الأخير لنقول للعالم: "قفوا معنا، ناضلوا من أجل وقف المجازر في غزة، وكونوا شهودًا على صمود شعب لا يُقهر في أرض لا تزال تسعى إلى الحرية."

هذا وتتجه أنظار العالم في عيد الميلاد إلى مدينة بيت لحم، مهد السيد المسيح، والتي تعيش ظروفا صعبة، كغيرها من المدن والبلدات والقرى والمخيمات في فلسطين، نظرا للعدوان الإسرائيلي المتواصل وتداعياته على الواقع المعيشي والاقتصادي في المدينة.

وتستقبل ساحة المهد في بيت لحم، اليوم الثلاثاء، موكب بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، قادما من مدينة القدس المحتلة حسب الستاتيكو المتبع، حيث سيكون في استقباله عند بلاط كنيسة المهد، محافظ محافظة بيت لحم محمد طه أبو عليا، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، ووزير السياحة والآثار هاني الحايك، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، وعدد من القناصل والسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين، ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد مراد قنداح، وقائد منطقة بيت لحم العقيد ركن إبراهيم أبو كشك، وممثلي مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والكنسية في المحافظة.

ويترأس البطريرك قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا للاتين، المحاذية لكنيسة المهد، بمعاونة عدد من المطارنة والكهنة والرهبان والراهبات والشمامسة من المعهد الإكليريكي في بيت جالا، وبحضور رسمي ومن أبناء الكنيسة في بيت لحم. كما يترأس قداس العيد صباح يوم الأربعاء في نفس الكنيسة.

وقال رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان إن بيت لحم هذا العام حزينة بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تفتك بأبناء شعبنا في قطاع غزة، متمنيا أن تصل رسالة السلام والمحبة التي يحملها عيد الميلاد المجيد من مهد السيد المسيح إلى العالم أجمع، وأن يزول الاحتلال وينعم شعبنا بالحرية والاستقلال.



وأُنهيت الاستعدادات الأمنية لتنظيم موكب بطريرك القدس للاتين، والمواكب الرسمية التي ستصل إلى المدينة.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة العقيد سامر أبو سرور إن الشرطة أعدت خطة مرورية لإيجاد طرق بديلة لحركة المواطنين داخل بيت لحم خلال الاستقبال الرسمي لموكب البطريرك، حيث سيصل من القدس عاصمة دولة فلسطين إلى بيت لحم عاصمة الميلاد من المدخل الشمالي باتجاه شارع المهد ثم إلى شارع النجمة التاريخي داخل البلدة القديمة، مرورا من ساحة المنارة وصولا إلى ساحة المهد حيث الاستقبال الرسمي.

وأضاف أنه سيتم إغلاق جميع المداخل والطرق الفرعية المؤدية إلى ساحة المهد أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية، باستثناء مركبات الأمن والمركبات التي تحمل التصاريح الخاصة ومركبات الإسعاف والطوارئ، وستمنع الشرطة وقوف المركبات بكافة أنواعها على كلا الاتجاهين من محيط مسجد بلال بن رباح وحتى مفترق محطة الباصات المركزية في منطقة باب الدير.

ودعا المواطنين إلى تجنب دخول مسار المواكب الرسمية في بيت لحم، وأن تكون حركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم إلى محافظة الخليل والعكس عبر مفترق سلطة المياه في بيت لحم وإلى مفترق "أرارات" في بيت ساحور– شارع الخليفات- واد شاهين- شارع الصف – شارع الجبل – برك سليمان – النشاش.

وناشد سائقي المركبات المتنقلة من الريف الغربي إلى الريف الشرقي وبالعكس، أن يسلكوا مفترق الراضي – شارع جمال عبد الناصر وإلى شارع الصف – واد شاهين جبل الخليفات وإلى بيت ساحور، والمركبات القادمة من القدس عبر الحاجز الشمالي بإمكانها الدخول خلف الكاريتاس باتجاه الأنطوانية إلى شارع الكركفة تجنبا للازدحام المروري.

ونوه أنه سيتم منع وقوف المركبات على جانبي الطريق في شارع وادي معالي من مفترق "السونو" وحتى نزلة العين، بالإضافة إلى منع وقوف المركبات من مفترق "مختبر خميس" على امتداد الشارع حتى مفترق "السونو"، وأيضا سيتم منع وقوف المركبات في شارع العطن على جانبي الطريق من مفترق تراسنطة وحتى طلعة مغارة الحليب، بالإضافة إلى منع وقوف المركبات أمام المحطة المركزية على جانبي الطريق، حيث سيتم أيضا إغلاق الطريق الواصل من سلطة المياه حتى المحطة المركزية بكلا الاتجاهين أمام المركبات ويمنع الوقوف على جانبيه.

وأشار أنه بإمكان الزوار القادمين من كافة الاتجاهات والمتجهين إلى ساحة وكنيسة المهد للمشاركة باستقبال البطريرك أو للمشاركة بقداس منتصف الليل تكملة رحلتهم عبر المواصلات المحلية إلى أقرب مفترق من ساحة المهد، حيث من الأفضل وصولهم إلى ساحة المهد سيرا على الأقدام وذلك لعدم التسبب في إعاقة حركة السير أمام المواكب الرسمية.

يذكر أن سائر الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي، في القدس، وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، ورام الله، وأريحا، ونابلس، وجنين، وغزة، تشهد مساء يوم غد وصباح الأربعاء قداديس لمناسبة عيد الميلاد المجيد.