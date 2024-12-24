الفرق الكشفية ستحمل صرخة بيت لحم : الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي تستعد لاستقبال عيد الميلاد المجيد

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN / تستعد الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي في فلسطين، لاستقبال عيد الميلاد المجيد، الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل.
وللعام الثاني على التوالي، تغيب المظاهر الاحتفالية بالعيد، مع استمرار حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ويقتصر العيد على الشعائر الدينية والمراسم الرسمية.
واعلنت مصادر كنسية ومحلية
لشبكة فلسطين الاخبارية PNN عن نية
بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا تقديم كلمة بالحضور في ساحة المهد عند الساعة الواحدة ظهرا وهو الوقت المتوقع لوصوله وهو امر غير معتاد حيث من المتوقع ان يتحدث عن واقع فلسطين خلال الحرب وكيف تمر الاعياد الميلادية المجيدة على المؤمنين هذا العام.
وستسير الفرق الكشفية اليوم وهي تحمل لوحة فنية تعكس الدمار والحزن الذي يلف مدينة بيت لحم وكل فلسطين في صورة وخطوة رمزية لنقل معاناة بيت لحم.
تقول الفنانة والمصورة صابرين مكركر ان الصورة التي أمامنا هي صرخة من قلب بيت لحم، مدينة الميلاد التي شهدت معجزة السلام والمحبة، ولكنها اليوم تئن تحت وطأة الاحتلال والظلم.
واضافت في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN
ان هذه الصورة تحمل رسالة من أرض القداسة إلى العالم، وهي ايضا رسالة احتجاج على ما لحق بها من تدنيس على يد محتل لا يبالي بالقوانين الدولية أو الإنسانية أو الدينية.
كما اشارت الى ان اللوحة تمثل صرخة تتعالى في وجه المجازر التي تُرتكب بحق أهلنا في غزة، حيث يستمر الإبادة وتستمر معاناة الشعب الفلسطيني في كل مكان. مع مرور عامين على عيد الميلاد في بيت لحم دون احتفالات، فإن الفرحة غابت بسبب الألم الذي يعيشه أبناء شعبنا في ظل القهر الذي لا يتوقف.
كما اكدت المكركر ان هذه الصورة تحمل الأمل في الفن كأداة للمقاومة، رغم كل محاولات القمع. فنحن نستخدم هذا الأمل الأخير لنقول للعالم: "قفوا معنا، ناضلوا من أجل وقف المجازر في غزة، وكونوا شهودًا على صمود شعب لا يُقهر في أرض لا تزال تسعى إلى الحرية."
هذا وتتجه أنظار العالم في عيد الميلاد إلى مدينة بيت لحم، مهد السيد المسيح، والتي تعيش ظروفا صعبة، كغيرها من المدن والبلدات والقرى والمخيمات في فلسطين، نظرا للعدوان الإسرائيلي المتواصل وتداعياته على الواقع المعيشي والاقتصادي في المدينة.
وتستقبل ساحة المهد في بيت لحم، اليوم الثلاثاء، موكب بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، قادما من مدينة القدس المحتلة حسب الستاتيكو المتبع، حيث سيكون في استقباله عند بلاط كنيسة المهد، محافظ محافظة بيت لحم محمد طه أبو عليا، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، ووزير السياحة والآثار هاني الحايك، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، وعدد من القناصل والسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين، ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد مراد قنداح، وقائد منطقة بيت لحم العقيد ركن إبراهيم أبو كشك، وممثلي مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والكنسية في المحافظة.
ويترأس البطريرك قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا للاتين، المحاذية لكنيسة المهد، بمعاونة عدد من المطارنة والكهنة والرهبان والراهبات والشمامسة من المعهد الإكليريكي في بيت جالا، وبحضور رسمي ومن أبناء الكنيسة في بيت لحم. كما يترأس قداس العيد صباح يوم الأربعاء في نفس الكنيسة.
وقال رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان إن بيت لحم هذا العام حزينة بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تفتك بأبناء شعبنا في قطاع غزة، متمنيا أن تصل رسالة السلام والمحبة التي يحملها عيد الميلاد المجيد من مهد السيد المسيح إلى العالم أجمع، وأن يزول الاحتلال وينعم شعبنا بالحرية والاستقلال.
وأُنهيت الاستعدادات الأمنية لتنظيم موكب بطريرك القدس للاتين، والمواكب الرسمية التي ستصل إلى المدينة.
وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة العقيد سامر أبو سرور إن الشرطة أعدت خطة مرورية لإيجاد طرق بديلة لحركة المواطنين داخل بيت لحم خلال الاستقبال الرسمي لموكب البطريرك، حيث سيصل من القدس عاصمة دولة فلسطين إلى بيت لحم عاصمة الميلاد من المدخل الشمالي باتجاه شارع المهد ثم إلى شارع النجمة التاريخي داخل البلدة القديمة، مرورا من ساحة المنارة وصولا إلى ساحة المهد حيث الاستقبال الرسمي.
وأضاف أنه سيتم إغلاق جميع المداخل والطرق الفرعية المؤدية إلى ساحة المهد أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية، باستثناء مركبات الأمن والمركبات التي تحمل التصاريح الخاصة ومركبات الإسعاف والطوارئ، وستمنع الشرطة وقوف المركبات بكافة أنواعها على كلا الاتجاهين من محيط مسجد بلال بن رباح وحتى مفترق محطة الباصات المركزية في منطقة باب الدير.
ودعا المواطنين إلى تجنب دخول مسار المواكب الرسمية في بيت لحم، وأن تكون حركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم إلى محافظة الخليل والعكس عبر مفترق سلطة المياه في بيت لحم وإلى مفترق "أرارات" في بيت ساحور– شارع الخليفات- واد شاهين- شارع الصف – شارع الجبل – برك سليمان – النشاش.
وناشد سائقي المركبات المتنقلة من الريف الغربي إلى الريف الشرقي وبالعكس، أن يسلكوا مفترق الراضي – شارع جمال عبد الناصر وإلى شارع الصف – واد شاهين جبل الخليفات وإلى بيت ساحور، والمركبات القادمة من القدس عبر الحاجز الشمالي بإمكانها الدخول خلف الكاريتاس باتجاه الأنطوانية إلى شارع الكركفة تجنبا للازدحام المروري.
ونوه أنه سيتم منع وقوف المركبات على جانبي الطريق في شارع وادي معالي من مفترق "السونو" وحتى نزلة العين، بالإضافة إلى منع وقوف المركبات من مفترق "مختبر خميس" على امتداد الشارع حتى مفترق "السونو"، وأيضا سيتم منع وقوف المركبات في شارع العطن على جانبي الطريق من مفترق تراسنطة وحتى طلعة مغارة الحليب، بالإضافة إلى منع وقوف المركبات أمام المحطة المركزية على جانبي الطريق، حيث سيتم أيضا إغلاق الطريق الواصل من سلطة المياه حتى المحطة المركزية بكلا الاتجاهين أمام المركبات ويمنع الوقوف على جانبيه.
وأشار أنه بإمكان الزوار القادمين من كافة الاتجاهات والمتجهين إلى ساحة وكنيسة المهد للمشاركة باستقبال البطريرك أو للمشاركة بقداس منتصف الليل تكملة رحلتهم عبر المواصلات المحلية إلى أقرب مفترق من ساحة المهد، حيث من الأفضل وصولهم إلى ساحة المهد سيرا على الأقدام وذلك لعدم التسبب في إعاقة حركة السير أمام المواكب الرسمية.
يذكر أن سائر الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي، في القدس، وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، ورام الله، وأريحا، ونابلس، وجنين، وغزة، تشهد مساء يوم غد وصباح الأربعاء قداديس لمناسبة عيد الميلاد المجيد.
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