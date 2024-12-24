من الـ 10 صباحا وإلى 4 عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالكرك (أسماء)

من الـ 10 صباحا وإلى 4 عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالكرك (أسماء)
التاريخ
12/24/2024 12:08:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لفصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك اليوم لغايات الصيانة .
وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات التي تتراوح بين الـ 5-6 ساعات وفقا للاعلان التالي:
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