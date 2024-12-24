الجيش الأمريكي: نفذنا ضربة جوية في سوريا قتلت اثنين من تنظيم داعش

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء ، إنه نفذ ضربة جوية في سوريا قتلت اثنين من عناصر تنظيم "داعش" وأصابت آخر.



وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان على حسابها على "إكس": "في 23 ديسمبر، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية غارة جوية دقيقة في محافظة دير الزور بسوريا، أسفرت عن مقتل عنصرين من تنظيم وإصابة آخر".



وأضاف البيان: "كان الإرهابيون ينقلون شحنة أسلحة على متن شاحنة تم تدميرها خلال الغارة".



وتابع: "وقعت هذه الغارة في منطقة كانت تخضع سابقًا لسيطرة النظام السوري والقوات الروسية".



واختتم البيان بالقول: "تأتي هذه الغارة كجزء من التزام القيادة المركزية المستمر، بالتعاون مع الشركاء في المنطقة، لتعطيل وإضعاف جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة وخارجها".