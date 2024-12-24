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إسرائيل تقر لأول مرة بمسؤوليتها عن اغتيال هنية

12/24/2024 12:08:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه اعترف لأول مرة بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال إسماعيل هنية، مهددًا كذلك باستهداف قادة الحوثيين.


وتوعد كاتس باستهداف البنى التحتية للحوثيين، قائلاً إن إسرائيل "ستقطع رؤوس قادتهم" كما فعلت مع قادة حماس وحزب الله إسماعيل هنية ويحيى السنوار وحسن نصر الله وفقا لقوله .


كما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بتوجيه "ضربات قاسية للحوثيين"، مهددًا بإلحاق الضرر بالبنى التحتية الاستراتيجية التابعة لهم، قبل أن يضيف "سنفعل بصنعاء والحديدة كما فعلنا بغزة ولبنان وطهران".


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل تعمل بطريقة منهجية على تفكيك ما يسميه محور الشر، معلنًا أن إسرائيل تغير الشرق الأوسط وتعزز موقعها كدولة مركزية في المنطقة.


MENAFN24122024000208011052ID1109025919

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