مظاهرات ليلية بالقاهرة .. ما حقيقتها ؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تداول نشطاء مواقع التواصل بمصر وحول العالم مقاطع فيديو لمظاهرات في القاهرة قالوا انها تطالب باسقاط النظام المصري لتتصدر ترند منصات التواصل خلال 24 ساعة .
ووثقت مقاطع متداولة بوسم #السيسي عبر منصة اكس اعمال شغب وهتافات بالقاهرة .
فيما اكدت وسائل اعلام مصرية عدم حقيقتها وقالوا انها مظاهرات قديمة وهي في اطار دعوة وترويج لمظاهرات جديدة .
ولم يصدر اي بيان رسمي من السلطات المصرية لغاية الآن .
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