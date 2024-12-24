الذهب عالميا يرتفع في أسبوع تداول قصير بسبب العطلات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت أسعار الذهب قليلا، الثلاثاء، مع تأهب المستثمرين لمسار أقل حدة لخفض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل، في أسبوع تداول قصير بسبب العطلات.
بحلول الساعة 0307 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2616.13 دولار للأونصة، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2629.80 دولار.
ومن المرجح أن تنخفض أحجام التداول مع قرب نهاية العام.
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