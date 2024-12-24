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الذهب عالميا يرتفع في أسبوع تداول قصير بسبب العطلات

12/24/2024 12:08:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب قليلا، الثلاثاء، مع تأهب المستثمرين لمسار أقل حدة لخفض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل، في أسبوع تداول قصير بسبب العطلات.


بحلول الساعة 0307 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2616.13 دولار للأونصة، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2629.80 دولار.


ومن المرجح أن تنخفض أحجام التداول مع قرب نهاية العام.

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