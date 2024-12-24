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نشطاء ينعون الشاب المناصرة إثر حادث اربد: أوجعت قلوبنا

12/24/2024 12:08:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب علي زيد المناصرة إثر حادث السير الذي وقع على طريق شارع الـ ١٠٠ باربد مساء الاثنين
ونعى نشطاء الشاب الراحل عبر منصاتهم على مواقع التواصل ذاكرين بأنه يعمل نقيب في الأمن العام
وقال احد زملاؤه بنص النعي:"انتقل إلى رحمه الله الأخ والزميل والنقيب علي المناصرة " ابو اوس" اوجعت قلوبنا بفراقك اسكنك الله بفسيح جناته"
وكتب آخر:" النقيب علي زيد المناصره صاحب الخلق والكلمة الطيبة في ذمة الله.. انا لله وانا اليه راجعون"

وكان قد اكد مصدر امني يوم امس وقع حادث تصادم ما بين حافلة ركوب متوسطة وقلاب على شارع 100 بمحافظة اربد نتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابة 14 آخرين، حيث تم إسعافهم ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى أقرب مستشفى، والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

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