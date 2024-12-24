بالأسماء.. أردنيون فاقدون لوظائفهم في الحكومة

بالأسماء.. أردنيون فاقدون لوظائفهم في الحكومة
التاريخ
12/24/2024 12:08:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت وزارة الاشغال ووزارة الصحة عن فقدان الموظفين التالية اسماؤهم نظرا لتغيبهم عن العمل وفقا لقانون الموارد البشرية .
وتاليا الاسماء :
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