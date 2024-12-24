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عاجل الوطني للأوبئة يوضح لـ الوكيل الإخباري حول انتشار متحور كورونا جديد في الأردن

12/24/2024 12:07:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفى رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي ما يتم تداوله بين المواطنين على وجود انتشار لمتحور جديد لفايروس كورونا في الأردن .
وأكد لـ "الوكيل الإخباري" بأن الفايروسات والأمراض التنفسية الدارجة في المملكة خلال هذه الفترة هي الإنفلونزا ، والفيروس التنفسي المخلوي البشري "RSV" ، مشيراً إلى عدم وجود أي ملاحظات حول انتشار فايروسات أخرى في أجواء الأردن .
وكان مواطنون قد تداولوا منشوراً يفيد بانتشار فايروس "الفايروس التاجي" ، حيث جاء في المنشور بأن هذا الفايروس هو شكل من أشكال متحورات كورونا ، بيد أن البلبيسي نفى ما جاء في المنشور ، مؤكداً على ضرورة الحصول على المعلومات الخاصة بالفايروسات والأمراض وانتشارها من المصادر الرسمية والموثوقة .








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