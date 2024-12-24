عاجل الوطني للأوبئة يوضح لـ الوكيل الإخباري حول انتشار متحور كورونا جديد في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نفى رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي ما يتم تداوله بين المواطنين على وجود انتشار لمتحور جديد لفايروس كورونا في الأردن .
وأكد لـ "الوكيل الإخباري" بأن الفايروسات والأمراض التنفسية الدارجة في المملكة خلال هذه الفترة هي الإنفلونزا ، والفيروس التنفسي المخلوي البشري "RSV" ، مشيراً إلى عدم وجود أي ملاحظات حول انتشار فايروسات أخرى في أجواء الأردن .
وكان مواطنون قد تداولوا منشوراً يفيد بانتشار فايروس "الفايروس التاجي" ، حيث جاء في المنشور بأن هذا الفايروس هو شكل من أشكال متحورات كورونا ، بيد أن البلبيسي نفى ما جاء في المنشور ، مؤكداً على ضرورة الحصول على المعلومات الخاصة بالفايروسات والأمراض وانتشارها من المصادر الرسمية والموثوقة .
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