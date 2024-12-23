رئيس الوزراء الفرنسي يستبعد ان تخضع حكومته لرقابة البرلمان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 23 - 12 (كونا) -- اكد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو اليوم الاثنين إنه مقتنع بأن حكومته الجديدة لن تخضع للرقابة من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان).
وقال بايرو في مقابلة تلفزيونية لمحطة (بي اف ام) الاخبارية بعد اعلان تشكيل الحكومة الجديدة إن ذلك على عكس الحكومة السابقة التي سقطت بعد حجب ثقة البرلمان
عنها على الرغم من ردود الفعل الفاترة من المعارضة تجاه هذا الفريق الجديد.
وبينما أبدى حزب اليسار عدم رضاه عن تشكيلة الحكومة الجديدة أكد بايرو أنه "لا يوجد أي حزب سعيد بتشكيلة الحكومة" موضحا ان "هذه ليست مشكلة الحكومة" منتقدا موقف الأحزاب.
وكرر رئيس الوزراء وعده بتجنب استخدام المادة 49/3 من الدستور إلا كملاذ أخير في الموازنة حيث تمر البلاد في مأزق اقتصادي حاد.
وعن إصلاح المعاشات التقاعدية رفض بايرو مرة أخرى تعليق النص خلال المناقشات مستبعدا تجميده خلال المشاورات الجديدة التي ستمتد حتى الصيف.
وأشار الى ان الوضع في البلاد من وجهة نظر الموازنة "مثير للقلق". (النهاية)
م ع / ر ج
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