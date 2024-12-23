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رئيس الوزراء الفرنسي يستبعد ان تخضع حكومته لرقابة البرلمان

12/23/2024 11:26:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 23 - 12 (كونا) -- اكد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو اليوم الاثنين إنه مقتنع بأن حكومته الجديدة لن تخضع للرقابة من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان).
وقال بايرو في مقابلة تلفزيونية لمحطة (بي اف ام) الاخبارية بعد اعلان تشكيل الحكومة الجديدة إن ذلك على عكس الحكومة السابقة التي سقطت بعد حجب ثقة البرلمان عنها على الرغم من ردود الفعل الفاترة من المعارضة تجاه هذا الفريق الجديد.
وبينما أبدى حزب اليسار عدم رضاه عن تشكيلة الحكومة الجديدة أكد بايرو أنه "لا يوجد أي حزب سعيد بتشكيلة الحكومة" موضحا ان "هذه ليست مشكلة الحكومة" منتقدا موقف الأحزاب.
وكرر رئيس الوزراء وعده بتجنب استخدام المادة 49/3 من الدستور إلا كملاذ أخير في الموازنة حيث تمر البلاد في مأزق اقتصادي حاد.
وعن إصلاح المعاشات التقاعدية رفض بايرو مرة أخرى تعليق النص خلال المناقشات مستبعدا تجميده خلال المشاورات الجديدة التي ستمتد حتى الصيف.
وأشار الى ان الوضع في البلاد من وجهة نظر الموازنة "مثير للقلق". (النهاية)

م ع / ر ج



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