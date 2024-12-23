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بصاروخ أُطلق من اليمن.. 20 مصابًا إسرائيليًا أثناء تدافعهم إلى الملاجئ

12/23/2024 10:07:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال - اليوم الثلاثاء - أن سلاح الجو اعترض صاروخًا قادمًا من اليمن قبل أن يدخل الأجواء الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط إسرائيل إثر إطلاق الصاروخ.
يأتي ذلك بينما توعدت جماعة الحوثيين في اليمن باستمرار عملياتها العسكرية ضد إسرائيل "نصرة لغزة"، مؤكدة أنها لن تتوقف "إلا بوقف العدوان" على القطاع.
وقال الإسعاف الإسرائيلي إن أكثر من 20 شخصًا أصيبوا بسبب التدافع أثناء توجههم إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ من اليمن، وإن بعضهم أصيب بحالة هلع.
كما ذكر جيش الاحتلال - في وقت سابق - أنه تمكن من اعتراض مسيرة أُطلقت من اليمن كانت في طريقها إلى داخل إسرائيل.
وأعلن يحيى سريع (المتحدث العسكري باسم الحوثيين) أنهم نفذوا عمليتين بسلاح الجو المسيّر، الأولى ضد هدف عسكري في منطقة عسقلان، والأخرى استهدفت منطقة يافا.
وقال المتحدث - في بيان متلفز - إن جماعته "مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة ورفع الحصار عنها".
يشار إلى أن جماعة الحوثي كثّفت خلال الأيام الماضية من استهدافها لمواقع عسكرية إسرائيلية، وأعلنت السبت الماضي أنها قصفت هدفًا عسكريًا في مدينة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2" أدى إلى إصابة 16 إسرائيليًا، وفق بيان الإسعاف الإسرائيلي.








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