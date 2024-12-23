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الأوطان مرآة شعوبها!

12/23/2024 8:09:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { الأوطان‭ ‬في‭ ‬فعل‭ ‬عكسها‭ ‬لما‭ ‬يجري‭ ‬فيها،‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬شعوبها،‭ ‬تلك‭ ‬الشعوب‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬أفعالا‭ ‬منعكسة‭ ‬في‭ ‬مرآة‭ ‬الوطن،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬إنجازات‭ ‬وطموحات‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬خسائر‭ ‬واندحارات‭! ‬فهي‭ ‬الأوطان‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬شعوبها‭ ‬من‭ ‬رقي‭ ‬وحضارة‭ ‬وثقافة‭ ‬وقيم‭ ‬أو‭ ‬تخلف‭ ‬وتأخر‭ ‬وجهل‭! ‬ولفهم‭ ‬ماهية‭ ‬الشعوب‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬فهم‭ ‬أحوال‭ ‬الوطن‭ ‬وسياقاته‭ ‬ومساراته،‭ ‬وما‭ ‬بذلته‭ ‬القيادات‭ ‬فيها‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬الرسمية،‭ ‬وما‭ ‬بذلته‭ ‬أيضاً‭ ‬المؤسسات‭ ‬الشعبية‭ ‬والأهلية‭ ‬والمدنية،‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬جوانب‭ ‬مختلفة‭ ‬أهمها‭ ‬أمنها‭ ‬الوطني‭ ‬واستقرارها،‭ ‬وحماية‭ ‬هويتها‭ ‬الوطنية‭ ‬وقيمها،‭ ‬وكيفية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬وحضارتها‭ ‬وأصالتها‭! ‬وكيف‭ ‬تبني‭ ‬أجيالها‭ ‬وتعليمها‭ ‬وتستثمر‭ ‬في‭ ‬مواطنيها،‭ ‬وكيف‭ ‬تواجه‭ ‬التحديات‭ ‬وتقبض‭ ‬بيديها‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬لتحقق‭ ‬رفاهية‭ ‬شعبها‭.‬

{ ‭ ‬قد‭ ‬تبدو‭ ‬تلك‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬المسلمّات،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬مقياس‭ ‬التطبيق‭ ‬تتحوّل‭ ‬أكثرها‭ ‬إلى‭ ‬تحديات،‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬ترعرع‭ ‬الفساد‭ ‬والأنانيات‭ ‬في‭ ‬بيئتها،‭ ‬وانعدمت‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لدى‭ ‬قياداتها‭ ‬الرسمية‭ ‬أو‭ ‬الشعبية،‭ ‬ليصبح‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مطلب‭ ‬بديهي‭ ‬وطبيعي‭ ‬صعب‭ ‬تحقيقه،‭ ‬وقد‭ ‬تغلبت‭ ‬الرؤى‭ ‬الضيقة‭ ‬والمصالح‭ ‬الأنانية‭ ‬للبعض‭ ‬الى‭ ‬فساد‭ ‬خاص،‭ ‬لمن‭ ‬يرسم‭ ‬صورة‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬مرآته‭ ‬الخاصة،‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يرى‭ ‬المرآة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬مرآة‭ ‬الوطن‭ ‬التي‭ ‬يتجلّى‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬جيداً‭ ‬أو‭ ‬رديئاً‭!‬

{ ‭ ‬بالتفاتة‭ ‬بسيطة‭ ‬إلى‭ ‬المحيط‭ ‬العربي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وما‭ ‬يهمنا‭ ‬أننا‭ ‬نرى‭ ‬أوطاناً‭ ‬عربية‭ ‬تمتلك‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬وتمتلك‭ ‬ثروات‭ ‬مختلفة،‭ ‬لكنها‭ ‬وبيد‭ ‬أبنائها‭ ‬تمزقت‭ ‬وتخلفت‭ ‬واضطربت،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استجابت‭ ‬بفئات‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬مسارات‭ ‬الفوضى‭ ‬المرسومة‭ ‬لها،‭ ‬والمخططات‭ ‬التي‭ ‬تعبث‭ ‬بمصائرها،‭ ‬وحيث‭ ‬لا‭ ‬نجاح‭ ‬لأي‭ ‬مخطط‭ ‬خارجي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عوامل‭ ‬ذاتية‭ ‬منها‭ ‬العمالة‭ ‬للخارج،‭ ‬أو‭ ‬المصالح‭ ‬الفردية‭ ‬والفئوية‭ ‬الضيقة،‭ ‬التي‭ ‬تهمل‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬أنانيتها‭ ‬أو‭ ‬فوضاها‭ ‬الفكرية‭ ‬والإيديولوجية،‭ ‬ما‭ ‬تعكسه‭ ‬على‭ ‬مرآة‭ ‬أوطانها‭ ‬من‭ ‬صراعات‭ ‬وتمزّق‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬استهدافها‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬الداخل‭!‬

{ هناك‭ ‬شعوب‭ ‬بالفطرة‭ ‬تغلب‭ ‬عليها‭ ‬وعلى‭ ‬سلوكياتها‭ ‬الرؤية‭ ‬الوطنية،‭ ‬فتفدي‭ ‬أوطانها‭ ‬بالغالي‭ ‬وبكل‭ ‬شيء،‭ ‬خوفاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتدحرج‭ ‬الوطن‭ ‬الى‭ ‬الفوضى‭! ‬بينما‭ ‬أوطان‭ ‬عربية‭ ‬سلمت‭ ‬نفسها‭ ‬وعلى‭ ‬يد‭ ‬بعض‭ ‬أبنائها‭ ‬إلى‭ ‬الخراب‭ ‬والدمار،‭ ‬ولم‭ ‬تفهم‭ ‬في‭ ‬لغة‭ ‬الوطن‭ ‬إلا‭ ‬مصالحها‭ ‬الأنانية،‭ ‬بل‭ ‬دمرت‭ ‬شعوبها،‭ ‬ومارست‭ ‬القتل‭ ‬فيهم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اختلافات‭ ‬مذهبية‭ ‬أو‭ ‬إيديولوجية،‭ ‬فالوطن‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليها‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬مزرعة‭ ‬خاصة‭ ‬للنهب‭ ‬والقتل‭ ‬والتدمير،‭ ‬وكأن‭ ‬لا‭ ‬رابط‭ ‬يربطها‭ ‬بتراب‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬أو‭ ‬هوائه،‭ ‬أو‭ ‬تاريخه‭ ‬أو‭ ‬هويته‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬وجوده‭! ‬

{ ‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬محاولة‭ ‬تذويبها‭ ‬بأيادي‭ ‬العولمة‭ ‬الشرسة‭ ‬ومعايير‭ ‬الرأسمالية‭ ‬المتوحشة‭ ‬والليبرالية‭ ‬الجديدة‭ ‬لبعض‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى،‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬تذويب‭ ‬الأوطان‭ ‬لتتحول‭ ‬إلى‭ ‬مجرد‭ ‬أسواق‭ ‬استهلاكية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬روح‭ ‬أو‭ ‬هويّة‭ ‬أو‭ ‬خصوصية‭ ‬تاريخية‭ ‬وثقافية‭ ‬وحضارية‭! ‬هذه‭ ‬‮«‬الوطنية‮»‬‭ ‬وإعلاء‭ ‬قيمة‭ ‬الانتماء‭ ‬للوطن‭ ‬للحفاظ‭ ‬عليه،‭ ‬وعلى‭ ‬أمنه‭ ‬واستقراره،‭ ‬هي‭ ‬ذاتها‭ ‬المعيار‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التشبث‭ ‬به‭ ‬يتم‭ ‬حفظ‭ ‬الوطن،‭ ‬ويتم‭ ‬إعلاؤه‭ ‬كقيمة‭ ‬أساسية‭ ‬وضرورية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬عداه‭ ‬من‭ ‬منطلقات‭ ‬إيديولوجية‭ ‬أو‭ ‬طائفية‭ ‬أو‭ ‬ليبرالية‭ ‬جديدة‭ ‬تنسف‭ ‬الهويات‭ ‬وتنسف‭ ‬الشعوب‭ ‬لمجرد‭ ‬تحقيق‭ ‬غايات‭ ‬كالسيطرة‭ ‬والهيمنة‭ ‬والتفوق‭ ‬والارتزاق‭ ‬على‭ ‬ثروات‭ ‬الشعوب‭ ‬المقهورة‭! ‬

{ ‭ ‬رأينا‭ ‬ما‭ ‬رأينا‭ ‬من‭ ‬مرايا‭ ‬كثيرة‭ ‬يعكس‭ ‬بعضها‭ ‬الأطماع‭ ‬وبعضها‭ ‬الفساد‭ ‬العالمي‭ ‬ونظامه‭ ‬أو‭ ‬بعضها‭ ‬يعكس‭ ‬توق‭ ‬الشعوب‭ ‬إلى‭ ‬نيل‭ ‬حريتها‭ ‬وإرادتها‭ ‬وحلمها‭ ‬الوطني،‭ ‬وبعضها‭ ‬الآخر‭ ‬كيف‭ ‬يتحول‭ ‬الوطن‭ ‬إلى‭ ‬غابة‭ ‬تتصارع‭ ‬فيه‭ ‬الانتماءات‭ ‬والولاءات‭ ‬والتطلعات‭ ‬للسلطة‭ ‬فتدمر‭ ‬أوطانها‭ ‬وكأنها‭ ‬لا‭ ‬ترى‭ ‬العيون‭ ‬المتربصة‭ ‬بتلك‭ ‬الأوطان‭! ‬ورأينا‭ ‬كيف‭ ‬يتحول‭ ‬الحلم‭ ‬إلى‭ ‬كابوس،‭ ‬والنظام‭ ‬إلى‭ ‬فوضى،‭ ‬وكيف‭ ‬تتشرّد‭ ‬الشعوب،‭ ‬وكيف‭ ‬تتدمر‭ ‬الأوطان،‭ ‬وكيف‭ ‬يعيث‭ ‬الخراب‭ ‬في‭ ‬النفوس‭ ‬المتصارعة،‭ ‬وكيف‭ ‬تبيع‭ ‬أنظمة‭ ‬دول‭ ‬أبناءها‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬بقائها،‭ ‬وكيف‭ ‬تمارس‭ ‬أبشع‭ ‬الجرائم‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬مواطنيها،‭ ‬وكيف‭ ‬وكيف،‭ ‬والخلاصة‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬يفهم‭ ‬معنى‭ ‬الوطن،‭ ‬ولا‭ ‬قيمة‭ ‬الإنسان،‭ ‬ولا‭ ‬يدرك‭ ‬معنى‭ ‬الإخلاص‭ ‬للوطن‭ ‬ولشعبه،‭ ‬ولا‭ ‬يرى‭ ‬نفسه‭ ‬قط‭ ‬في‭ ‬مرآة‭ ‬الوطن‭ ‬ومرآة‭ ‬التاريخ‭!‬

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