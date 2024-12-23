15 نائبا يطالبون بوقف نظام استقطاع مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تقدم‭ ‬5‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬باقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بوقف‭ ‬نظام‭ ‬استقطاع‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬يقضي‭ ‬بإلزام‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بسداد‭ ‬الاشتراكات‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بواقع‭ ‬4‭.‬2 % ‭ ‬من‭ ‬أجر‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬و8‭.‬4 % ‭ ‬للسنوات‭ ‬التي‭ ‬تليها‭.‬

وأكد‭ ‬15‭ ‬نائبا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشاورات‭ ‬مع‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬إرباك‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬وتكبدهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المصاريف‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تفاقم‭ ‬من‭ ‬وضعهم‭ ‬المالي‭ ‬المتردي‭ ‬أصلاً،‭ ‬مما‭ ‬يهدد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬متناهية‭ ‬الصغر،‭ ‬لأن‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬عليها‭ ‬التزامات‭ ‬مالية‭ ‬صعبة‭ ‬تراكمت‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬كورونا‭ ‬ووصل‭ ‬بعضها‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬ينظر‭ ‬في‭ ‬المحاكم،‭ ‬مؤكدين‭ ‬ضرورة‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬تعنى‭ ‬بالسماع‭ ‬لأصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬أمامهم،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬ومع‭ ‬تزايد‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تستقطع‭ ‬مبالغ‭ ‬ورسوما‭ ‬على‭ ‬صغار‭ ‬التجار‭ ‬أصبح‭ ‬فيه‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬دوامة‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭.‬

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