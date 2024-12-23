15 نائبا يطالبون بوقف نظام استقطاع مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
تقدم 5 أعضاء من مجلس النواب باقتراح برغبة بوقف نظام استقطاع مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي الذي يقضي بإلزام أصحاب العمل بسداد الاشتراكات للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بواقع 4.2 % من أجر العمال في السنوات الثلاث الأولى و8.4 % للسنوات التي تليها.
وأكد 15 نائبا في بيان بهذه المناسبة، أن هذا القرار تم من دون مشاورات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وتسبب في إرباك أصحاب العمل وتكبدهم المزيد من المصاريف المباشرة التي باتت تفاقم من وضعهم المالي المتردي أصلاً، مما يهدد الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات متناهية الصغر، لأن عددا كبيرا من هذه المؤسسات عليها التزامات مالية صعبة تراكمت منذ فترة كورونا ووصل بعضها إلى القضاء ولا يزال ينظر في المحاكم، مؤكدين ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص تعنى بالسماع لأصحاب المؤسسات وتذليل العقبات أمامهم، حيث إن الوضع الحالي ومع تزايد الجهات الحكومية التي تستقطع مبالغ ورسوما على صغار التجار أصبح فيه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دوامة من الالتزامات.
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