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رئيسا النواب والشورى يهنئان أمين عام مجلس الشورى بمناسبة اختيارها لجائزة التميز البرلماني العربي

12/23/2024 7:16:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هنّأ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اختيارها‭ ‬لجائزة‭ ‬التميز‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي‭ (‬فئة‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬البرلمان‭) ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬الاختيار‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬أعضاء‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬السيدة‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي،‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأمانات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬التشريعية‭ ‬والاتحادات‭ ‬البرلمانية‭.‬

ومتمنيًا‭ ‬لها‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامها،‭ ‬وخدمة‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

كما‭ ‬بَارَكَ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬للسيدة‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العبَّاسي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اختيارها‭ ‬لنيل‭ ‬جائزة‭ ‬التميُّز‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ (‬أمين‭ ‬عام‭ ‬البرلمان‭) ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬العربي،‭ ‬التي‭ ‬عُقدت‭ ‬أمس‭ (‬الإثنين‭) ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬نيل‭ ‬كريمة‭ ‬العباسي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬يأتي‭ ‬تقديرًا‭ ‬لجهودها‭ ‬المتميزة،‭ ‬ومساعيها‭ ‬المثمرة‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬النهوض‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستويات‭ ‬الأداء‭ ‬والمهنية‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وتحفيز‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي‭.‬

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