رئيسا النواب والشورى يهنئان أمين عام مجلس الشورى بمناسبة اختيارها لجائزة التميز البرلماني العربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
هنّأ أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، وذلك بمناسبة اختيارها لجائزة التميز البرلماني العربي (فئة أمين عام البرلمان) من الاتحاد البرلماني العربي.
وقد تم إعلان الاختيار خلال الدورة السادسة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، وبمشاركة أعضاء وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين.
مشيدا بالجهود المتواصلة التي تبذلها السيدة كريمة محمد العباسي، في تطوير العمل في الأمانة العامة لمجلس الشورى، والتعاون مع الأمانات العامة في المجالس التشريعية والاتحادات البرلمانية.
ومتمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهامها، وخدمة السلطة التشريعية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
كما بَارَكَ علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، للسيدة كريمة محمد العبَّاسي، الأمين العام لمجلس الشورى، بمناسبة اختيارها لنيل جائزة التميُّز البرلماني العربي عن فئة (أمين عام البرلمان) من الاتحاد البرلماني العربي، حيث تم اختيارها لنيل الجائزة خلال أعمال الدورة السادسة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عُقدت أمس (الإثنين) في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأكد رئيس مجلس الشورى أنَّ نيل كريمة العباسي هذه الجائزة، يأتي تقديرًا لجهودها المتميزة، ومساعيها المثمرة في استدامة النهوض والارتقاء بمستويات الأداء والمهنية في عمل الأمانة العامة لمجلس الشورى، وتحفيز فريق البحرين من منتسبي الأمانة العامة للمجلس على المنافسة والإبداع في دعم ومساندة العمل التشريعي.
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