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وفود دبلوماسية عربية تزور دمشق دعما لبناء سوريا الجديدة

12/23/2024 7:16:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬التقى‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ ‬أمس‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬عربا‭ ‬قدموا‭ ‬تباعا‭ ‬دعما‭ ‬للشعب‭ ‬السوري،‭ ‬وناقش‭ ‬معهم‭ ‬الجهود‭ ‬المركزة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬عقب‭ ‬لقائه‭ ‬الشرع‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬سوريا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬عنه‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لمسؤول‭ ‬أردني‭ ‬كبير‭ ‬لسوريا‭ ‬منذ‭ ‬إطاحة‭ ‬الأسد‭. ‬

ونقلت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬المملكة‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬الصفدي‭ ‬تأكيده‭ ‬‮«‬استعداد‭ ‬الأردن‭ ‬لتقديم‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬لسوريا‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التجارة‭ ‬والحدود‭ ‬والمساعدات‭ ‬والربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬طرحت‭ ‬في‭ ‬المباحثات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬الجانب‭ ‬الأمني‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متوافقون‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬دولته‮»‬،‭ ‬وان‭ ‬‮«‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬متفقة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تدخل‭ ‬خارجي‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬ندعم‭ ‬العملية‭ ‬الانتقالية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وصياغة‭ ‬دستور‭ ‬جديد‭ ‬للبلاد‮»‬‭. ‬

ووصل‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬أمس‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬محمّد‭ ‬الخليفي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬وفد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬لإجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬سوريين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭ ‬بعد‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬القطيعة‭ ‬الدبلوماسية‭. ‬

ونشر‭ ‬الأنصاري‭ ‬على‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬وصل‭ ‬الخليفي‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬أول‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭ ‬تهبط‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬سوري‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬سيجري‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬سوريين‭ ‬‮«‬تجسيداً‭ ‬لموقف‭ ‬قطر‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬للشعب‭ ‬السوري‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬الأنصاري‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬تجسد‭ ‬موقف‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬الثابت‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬للأشقاء‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تأكيدا‭ ‬جديدا‭ ‬على‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬والجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وحرص‭ ‬قطر‭ ‬التام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النهوض‭ ‬بسوريا‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬سيادتها‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬قطري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬فريقا‭ ‬فنيا‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬رافق‭ ‬الوفد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬تقييم‭ ‬جاهزية‭ ‬مطار‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي‭ ‬لاستئناف‭ ‬الرحلات‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قطر‭ ‬عرضت‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬لاستئناف‭ ‬الرحلات‭ ‬التجارية‭ ‬والشحن،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬صيانة‭ ‬المطار‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬وفد‭ ‬حكومي‭ ‬سعودي‭ ‬التقى‭ ‬الشرع‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تواصل‭ ‬بين‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬والسعودية‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬الأسد‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬السعودية‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬لأنه‭ ‬غير‭ ‬مخول‭ ‬التحدث‭ ‬إلى‭ ‬الإعلام‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬وفدا‭ ‬حكوميا‭ ‬رفيعا‭ ‬التقى‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬الأحد‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬‮«‬ركزت‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬الكبتاجون‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬موضوعات‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬المخاوف‭ ‬الرئيسية‭ ‬الآن‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ (‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭) ‬ما‭ ‬تقول‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬وعود‭ ‬الشرع‭ ‬بشأن‭ ‬حل‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬وعدم‭ ‬تشكيل‭ ‬سوريا‭ ‬تهديدا‭ ‬لجيرانها‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬إيران‭ ‬حليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬المخلوع‭ ‬أمس‭ ‬دعمها‭ ‬سيادة‭ ‬سوريا،‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬اتصال‭ ‬مباشر‮»‬‭ ‬مع‭ ‬القيادة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬إسماعيل‭ ‬بقائي‭: ‬‮«‬موقفنا‭ ‬المبدئي‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الوضوح‭: ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬سوريا‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيها،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقرر‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬مستقبله‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تدخل‭ ‬أجنبي‭ ‬مدمر‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬سوريا‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تصبح‭ ‬‮«‬ملاذا‭ ‬آمنا‭ ‬للإرهاب‮»‬‭.‬

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