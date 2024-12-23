زيلينسكي يعلن ((مقتل وإصابة)) أكثر من 3000 جندي كوري شمالي في كورسك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كييف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬جندي‭ ‬كوري‭ ‬شمالي‭ ‬قتلوا‭ ‬أو‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التصدي‭ ‬للهجوم‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الروسية‭. ‬أرسلت‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬آلاف‭ ‬الجنود‭ ‬دعما‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الحدودية‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬هجوما‭ ‬مفاجئا‭ ‬في‭ ‬اغسطس‭. ‬

وكتب‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬الأولية،‭ ‬فإن‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬الكوريين‭ ‬الشماليين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬وجرحوا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬تجاوز‭ ‬بالفعل‭ ‬3000‮»‬‭. ‬أفادت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأن‭ ‬حوالي‭ ‬1100‭ ‬جندي‭ ‬كوري‭ ‬شمالي‭ ‬قتلوا‭ ‬أو‭ ‬جرحوا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬مشاركة‭ ‬قوات‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭. ‬وذكر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬بأنه‭ ‬تلقى‭ ‬تقريرا‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬أولكسندر‭ ‬سيرسكي‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك،‭ ‬وحذّر‭ ‬من‭ ‬‮«‬مخاطر‭ ‬إرسال‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬قوات‭ ‬إضافية‭ ‬ومعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬إلى‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬يفهم‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تنامي‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وبيونج‭ ‬يانج‮»‬‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬‮«‬خطر‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬حول‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭ ‬وفي‭ ‬المناطق‭ ‬والمياه‭ ‬المجاورة‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬جانبها‭ ‬وقالت‭ ‬رئاسة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نقدر‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬تكبدتها‭ ‬القوات‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بـ1100‮»‬‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭. ‬

وذكرت‭ ‬رئاسة‭ ‬الأركان‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الجارية‭ ‬تدفعها‭ ‬إلى‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تستعد‭ ‬لإرسال‭ ‬قوات‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬كتعزيزات‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬تبديل‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬المعلومات‭ ‬الاستخباراتية‭ ‬التي‭ ‬جمعتها‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشمال‭ ‬‮«‬ينتج‭ ‬ويسلم‭ ‬روسيا‭ ‬مسيرات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التدمير‭ ‬الذاتي‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬تزود‭ ‬موسكو‭ ‬أيضا‭ ‬مدافع‭ ‬عيار‭ ‬170‭ ‬ملم‭ ‬ومدافع‭ ‬‮«‬كوكسان‮»‬‭ ‬ويتراوح‭ ‬مداها‭ ‬بين‭ ‬40‭ ‬و60‭ ‬كلم‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬قاذفات‭ ‬صواريخ‭ ‬متعددة‭ ‬عيار‭ ‬240‭ ‬ملم‭. ‬

ويعتقد‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬قدراتها‭ ‬الحربية‭ ‬التقليدية‭ ‬بمساعدة‭ ‬روسيا‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬خبرتها‭ ‬القتالية‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭. ‬وحذّرت‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬التهديد‭ ‬العسكري‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬ضدنا‮»‬‭. ‬

وتم‭ ‬إرسال‭ ‬آلاف‭ ‬الجنود‭ ‬الكوريين‭ ‬الشماليين‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬لدعم‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي،‭ ‬بحسب‭ ‬الغربيين‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬دأب‭ ‬الكرملين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬رافضا‭ ‬تأكيد‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭. ‬في‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬أولكسندر‭ ‬سيرسكي‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬ينفذ‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬هجومية‭ ‬مكثفة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬مستعينا‭ ‬بوحدات‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تكبد‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‮»‬‭. ‬وشنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬هجوما‭ ‬مفاجئا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الروسية‭ ‬مطلع‭ ‬أغسطس‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬صغير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭. ‬ولم‭ ‬تؤكد‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬أو‭ ‬تنف‭ ‬اطلاقا‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭. ‬