زيلينسكي يعلن ((مقتل وإصابة)) أكثر من 3000 جندي كوري شمالي في كورسك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كييف - (أ ف ب): أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين أن أكثر من 3000 جندي كوري شمالي قتلوا أو أصيبوا في المعارك الرامية إلى التصدي للهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الروسية. أرسلت بيونج يانج آلاف الجنود دعما للجيش الروسي بما في ذلك في منطقة كورسك الحدودية حيث بدأت أوكرانيا هجوما مفاجئا في اغسطس.
وكتب زيلينسكي على منصة إكس «بناء على البيانات الأولية، فإن عدد الجنود الكوريين الشماليين الذين قتلوا وجرحوا في منطقة كورسك تجاوز بالفعل 3000». أفادت كوريا الجنوبية في وقت سابق بأن حوالي 1100 جندي كوري شمالي قتلوا أو جرحوا منذ بدء مشاركة قوات بيونج يانج في القتال ضد أوكرانيا في ديسمبر. وذكر الرئيس الأوكراني بأنه تلقى تقريرا من رئيس أركان الجيش أولكسندر سيرسكي بشأن الوضع في منطقة كورسك، وحذّر من «مخاطر إرسال كوريا الشمالية قوات إضافية ومعدات عسكرية إلى الجيش الروسي».
وشدد زيلينسكي على أنه يتعين على العالم أن يفهم أن «تنامي التعاون بين موسكو وبيونج يانج» يؤدي إلى زيادة في «خطر زعزعة الاستقرار حول شبه الجزيرة الكورية وفي المناطق والمياه المجاورة». ومن جانبها وقالت رئاسة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان «نقدر الخسائر التي تكبدتها القوات الكورية الشمالية التي شاركت مؤخرا في المعارك ضد القوات الأوكرانية بـ1100» بين قتيل وجريح.
وذكرت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية أن الاستعدادات الجارية تدفعها إلى الاعتقاد بأن كوريا الشمالية تستعد لإرسال قوات جديدة إلى روسيا كتعزيزات أو في إطار عملية تبديل. وأضاف المصدر أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها كوريا الجنوبية تشير إلى أن الشمال «ينتج ويسلم روسيا مسيرات قادرة على التدمير الذاتي». وتابع أن بيونج يانج تزود موسكو أيضا مدافع عيار 170 ملم ومدافع «كوكسان» ويتراوح مداها بين 40 و60 كلم فضلا عن قاذفات صواريخ متعددة عيار 240 ملم.
ويعتقد الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية تسعى إلى تحديث قدراتها الحربية التقليدية بمساعدة روسيا استنادا إلى خبرتها القتالية ضد القوات الأوكرانية. وحذّرت هيئة الأركان المشتركة من أن «ذلك قد يؤدي إلى زيادة التهديد العسكري الكوري الشمالي ضدنا».
وتم إرسال آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا في الأسابيع الأخيرة لدعم الجيش الروسي، بحسب الغربيين.
من جانبه، دأب الكرملين في كل مرة على التهرب من الأسئلة حول هذا الموضوع، رافضا تأكيد هذه المعلومات. في 17 ديسمبر أعلن رئيس أركان الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أن الجيش الروسي ينفذ «عمليات هجومية مكثفة في منطقة كورسك مستعينا بوحدات من الجيش الكوري الشمالي»، مضيفا أنه «تكبد خسائر فادحة». وشنت أوكرانيا هجوما مفاجئا في منطقة كورسك الروسية مطلع أغسطس. ولا تزال تسيطر على جزء صغير من هذه المنطقة. ولم تؤكد كوريا الشمالية أو تنف اطلاقا نشر قوات إلى جانب القوات الروسية.
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