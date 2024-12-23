Tuesday, 24 December 2024 01:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زيلينسكي يعلن ((مقتل وإصابة)) أكثر من 3000 جندي كوري شمالي في كورسك

12/23/2024 7:16:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كييف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬جندي‭ ‬كوري‭ ‬شمالي‭ ‬قتلوا‭ ‬أو‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التصدي‭ ‬للهجوم‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الروسية‭. ‬أرسلت‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬آلاف‭ ‬الجنود‭ ‬دعما‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الحدودية‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬هجوما‭ ‬مفاجئا‭ ‬في‭ ‬اغسطس‭. ‬

وكتب‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬الأولية،‭ ‬فإن‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬الكوريين‭ ‬الشماليين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬وجرحوا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬تجاوز‭ ‬بالفعل‭ ‬3000‮»‬‭. ‬أفادت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأن‭ ‬حوالي‭ ‬1100‭ ‬جندي‭ ‬كوري‭ ‬شمالي‭ ‬قتلوا‭ ‬أو‭ ‬جرحوا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬مشاركة‭ ‬قوات‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭. ‬وذكر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬بأنه‭ ‬تلقى‭ ‬تقريرا‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬أولكسندر‭ ‬سيرسكي‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك،‭ ‬وحذّر‭ ‬من‭ ‬‮«‬مخاطر‭ ‬إرسال‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬قوات‭ ‬إضافية‭ ‬ومعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬إلى‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬يفهم‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تنامي‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وبيونج‭ ‬يانج‮»‬‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬‮«‬خطر‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬حول‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭ ‬وفي‭ ‬المناطق‭ ‬والمياه‭ ‬المجاورة‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬جانبها‭ ‬وقالت‭ ‬رئاسة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نقدر‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬تكبدتها‭ ‬القوات‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بـ1100‮»‬‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭. ‬

وذكرت‭ ‬رئاسة‭ ‬الأركان‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الجارية‭ ‬تدفعها‭ ‬إلى‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تستعد‭ ‬لإرسال‭ ‬قوات‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬كتعزيزات‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬تبديل‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬المعلومات‭ ‬الاستخباراتية‭ ‬التي‭ ‬جمعتها‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشمال‭ ‬‮«‬ينتج‭ ‬ويسلم‭ ‬روسيا‭ ‬مسيرات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التدمير‭ ‬الذاتي‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬تزود‭ ‬موسكو‭ ‬أيضا‭ ‬مدافع‭ ‬عيار‭ ‬170‭ ‬ملم‭ ‬ومدافع‭ ‬‮«‬كوكسان‮»‬‭ ‬ويتراوح‭ ‬مداها‭ ‬بين‭ ‬40‭ ‬و60‭ ‬كلم‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬قاذفات‭ ‬صواريخ‭ ‬متعددة‭ ‬عيار‭ ‬240‭ ‬ملم‭. ‬

ويعتقد‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬قدراتها‭ ‬الحربية‭ ‬التقليدية‭ ‬بمساعدة‭ ‬روسيا‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬خبرتها‭ ‬القتالية‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭. ‬وحذّرت‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬التهديد‭ ‬العسكري‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬ضدنا‮»‬‭. ‬

وتم‭ ‬إرسال‭ ‬آلاف‭ ‬الجنود‭ ‬الكوريين‭ ‬الشماليين‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬لدعم‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي،‭ ‬بحسب‭ ‬الغربيين‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬دأب‭ ‬الكرملين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬رافضا‭ ‬تأكيد‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭. ‬في‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬أولكسندر‭ ‬سيرسكي‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬ينفذ‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬هجومية‭ ‬مكثفة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬مستعينا‭ ‬بوحدات‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تكبد‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‮»‬‭. ‬وشنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬هجوما‭ ‬مفاجئا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الروسية‭ ‬مطلع‭ ‬أغسطس‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬صغير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭. ‬ولم‭ ‬تؤكد‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬أو‭ ‬تنف‭ ‬اطلاقا‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭. ‬

MENAFN23122024000055011008ID1109025487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث