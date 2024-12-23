ينتظر إذن السلطات الجديدة.. فريق أممي يخطط لمسح شامل في سوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬المحققين‭ ‬بشأن‭ ‬سوريا،‭ ‬أنّه‭ ‬طلب‭ ‬الإذن‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الجديدة‭ ‬لبدء‭ ‬عمل‭ ‬ميداني‭.‬

وأكد‭ ‬روبير‭ ‬بوتي‭ ‬رئيس‭ ‬الآلية‭ ‬الدولية‭ ‬المحايدة‭ ‬والمستقلة‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬أنّه‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقات‭ ‬أُجريت‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬‮«‬تمّ‭ ‬توثيق‭ ‬مئات‭ ‬مراكز‭ ‬الاعتقال،‭ ‬كلّ‭ ‬مركز‭ ‬أمن،‭ ‬كل‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية،‭ ‬كل‭ ‬سجن‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬مكان‭ ‬احتجاز‭ ‬أو‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬خاصة‭ ‬به‮»‬‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬برس‮»‬‭: ‬‮«‬سيستغرق‭ ‬الأمر‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬الحجم‭ ‬الكامل‮»‬‭ ‬للجرائم‭ ‬المرتكبة‭.‬

ويقع‭ ‬مقر‭ ‬الآلية‭ ‬الدولية‭ ‬المحايدة‭ ‬والمستقلة‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬وهي‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬ومحاكمة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬الأكثر‭ ‬خطورة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬المرتكبة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬

ولم‭ ‬تسمح‭ ‬دمشق‭ ‬لهؤلاء‭ ‬المحققين‭ ‬التابعين‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بالتوجه‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬السابق‭.‬

وقال‭ ‬روبير‭ ‬بوتي‭: ‬إنّ‭ ‬فريقه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬الإذن‭ ‬للمجيء‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬لبدء‭ ‬مناقشة‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مهمّتنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬والقانوني‭ ‬الكندي‭: ‬‮«‬عقدنا‭ ‬لقاء‭ ‬مثمرا‭ ‬وطلبنا‭ ‬رسميا،‭ ‬أن‭ ‬نتمكّن‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬وبدء‭ ‬العمل،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬ردّهم‮»‬‭.‬

وفقا‭ ‬للمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬السابقة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬

‭ ‬وقال‭: ‬هناك‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الأدلة،‭ ‬لإدانة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نحاكمهم‮»‬‭ ‬ولكن‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬يتطلّب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‮»‬‭.‬

واستُخدمت‭ ‬الأدلة،‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬جمعها‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الآلية‭ ‬الدولية‭ ‬المحايدة‭ ‬والمستقلّة‭ ‬في‭ ‬حوالي‭ ‬230‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬تمّ‭ ‬إجراؤها‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬ولاية‭ ‬قضائية،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬وفرنسا‭ ‬والسويد‭ ‬وسلوفاكيا‭.‬