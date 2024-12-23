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رئيس نادي سار لـ((أخبار الخليج الرياضي)):كرة طاولة سار مستقبلها مشرق بدعم سمو الشيخ خالد والتخطيط السليم

12/23/2024 7:16:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حاوره: علي ميرزا الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

المربي‭ ‬الفاضل‭ ‬والحكم‭ ‬الدولي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬سار‭ ‬الرياضي‭ ‬عباس‭ ‬عبدالرضا‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬الإداريين‭ ‬الأكفاء‭ ‬المسلّحين‭ ‬بالعلم‭ ‬والمعرفة‭ ‬والثقافة،‭ ‬ورغم‭ ‬تعدّد‭ ‬المهام‭ ‬والأدوار‭ ‬الحياتية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬والملقى‭ ‬على‭ ‬عاتقه،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬بالتخطيط‭ ‬والتنظيم‭ ‬والأولوية‭ ‬والذكاء،‭ ‬وهو‭ ‬يؤمن‭ ‬كلّ‭ ‬الإيمان‭ ‬بأنّ‭ ‬الإدارة‭ ‬علم‭ ‬وفنّ‭ ‬قائم‭ ‬بذاته،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬عرفه‭ ‬ودرسه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬تسيير‭ ‬شؤون‭ ‬نادي‭ ‬سار‭ ‬بمعية‭ ‬بقية‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوقفة‭ ‬يتجدّد‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬الأستاذ‭ ‬الفاضل‭ ‬وتتجدّد‭ ‬الأسئلة‭ ‬التي‭ ‬تتجدّد‭ ‬معها‭ ‬الردود‭.‬


1‭/ ‬عباس‭ ‬عبدالرضا‭ ‬حكم‭ ‬دولي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬واختصاصي‭ ‬إشراف‭ ‬تربوي‭ (‬تربية‭ ‬رياضية‭) ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬سار،‭ ‬ماذا‭ ‬تعني‭ ‬لك‭ ‬كل‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬المهمات‭ ‬الثلاث‭ ‬السابقة؟

مما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬أنّ‭ ‬المهمات‭ ‬الثلاث‭ ‬قريبة‭ ‬إلى‭ ‬قلبي،‭ ‬لأني‭ ‬اخترتها‭ ‬عن‭ ‬قناعة‭ ‬وحب،‭ ‬وأسعى‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬لي‭ ‬إنجاز‭ ‬المطلوب‭ ‬مني‭ ‬بكل‭ ‬إتقان‭ ‬وعدم‭ ‬التقصير‭ ‬في‭ ‬أيّ‭ ‬منهم،‭ ‬وكل‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬تعني‭ ‬لي‭ ‬الكثير،‭ ‬فمهنة‭ ‬الإشراف‭ ‬التربوي‭ ‬هي‭ ‬وظيفتي‭ ‬واختصاصي‭ ‬ودراستي‭ ‬التي‭ ‬أوليها‭ ‬الاهتمام‭ ‬الخاص،‭ ‬فهي‭ ‬تمثل‭ ‬لي‭ ‬مصدر‭ ‬رزقي،‭ ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬تعاون‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬يساعدني‭ ‬كثيرا‭ ‬للإبداع‭ ‬والتميز‭.‬

أما‭ ‬بشأن‭ ‬تحكيم‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬فهي‭ ‬مهمة‭ ‬تخصصية‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬وكوني‭ ‬لاعبا‭ ‬سابقا‭ ‬ومحبا‭ ‬لهذه‭ ‬اللعبة‭ ‬انخرطت‭ ‬في‭ ‬سلك‭ ‬التحكيم،‭ ‬وهذا‭ ‬تحد‭ ‬خاص‭ ‬ورغبة‭ ‬كانت‭ ‬لدي،‭ ‬وتحقق‭ ‬ذلك‭ ‬عند‭ ‬حصولي‭ ‬على‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية‭ ‬وأنا‭ ‬بعمر‭ ‬28‭ ‬سنة‭ ‬فقط،‮
‬أما‭ ‬رئاسة‭ ‬النادي‭ ‬فهي‭ ‬مهمة‭ ‬تطوعية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مساعدة‭ ‬المجتمع،‭ ‬وشعور‭ ‬المرء‭ ‬بأنه‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المجتمع،‭ ‬واكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬جديدة،‭ ‬والمساعدة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬ورعاية‭ ‬المهارات‭ ‬الحالية،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬تدرجت‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬حتى‭ ‬وصولي‭ ‬إلى‭ ‬كرسي‭ ‬الرئاسة،‭ ‬وتبقى‭ ‬المهمات‭ ‬الثلاث‭ ‬جزءا‭ ‬أساسيا‭ ‬من‭ ‬حياتي،‭ ‬أحاول‭ ‬دائما‭ ‬التوفيق‭ ‬بينها،‭ ‬وعدم‭ ‬التداخل‭ ‬بينها،‭ ‬والفصل‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬مهمة‭ ‬وأخرى‭.‬

2‭/ ‬دخول‭ ‬عباس‭ ‬عبدالرضا‭ ‬المجال‭ ‬الإداري‭ ‬توجّه‭ ‬منه‭ ‬شخصيا‭ ‬أم‭ ‬نزول‭ ‬عند‭ ‬رغبة‭ ‬الآخرين؟‭ ‬وما‭ ‬الأسباب‭ ‬إن‭ ‬وجدت‭ ‬التي‭ ‬دفعتك‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬التطوعي؟

دخولي‭ ‬المجال‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكر‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬دخولي‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية،‭ ‬وفي‭ ‬بداية‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬نزولا‭ ‬عند‭ ‬رغبتي‭ ‬الشخصية،‭ ‬لأجل‭ ‬استثمار‭ ‬وقت‭ ‬الفراغ‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬مردود،‭ ‬واكتسابي‭ ‬المهارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعمل‭ ‬الإداري،‭ ‬وما‭ ‬دفعني‭ ‬أكثر‭ ‬المساندة‭ ‬التي‭ ‬وجدتها‭ ‬من‭ ‬الأهل‭ ‬والأصدقاء‭ ‬لي‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬الإداري،‭ ‬أما‭ ‬الأسباب‭ ‬فهي‭ ‬كثيرة،‭ ‬ويأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬رد‭ ‬الجميل‭ ‬للمجتمع‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬لي‭ ‬الكثير،‭ ‬والعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬سمة‭ ‬المجتمعات‭ ‬الحيوية،‭ ‬لدوره‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬طاقات‭ ‬المجتمع،‭ ‬وإثراء‭ ‬الوطن‭ ‬بمنجزات‭ ‬أبنائه‭ ‬وسواعدهم‭.‬

3‭/ ‬الإدارة‭ ‬علم‭ ‬وفن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬هبّ‭ ‬ودبّ‭ ‬قد‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬العمل‭ ‬الإداري،‭ ‬كيف‭ ‬تفسّر‭ ‬ذلك؟

العمل‭ ‬الإداري‭ ‬أصبح‭ ‬تخصصا‭ ‬قائما‭ ‬بذاته،‭ ‬وعلما‭ ‬يُدرس،‭ ‬وأنا‭ ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬التخصصي‭ ‬والخبرة،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‭ ‬انخرطت‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬تخصصية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وحصولي‭ ‬على‭ ‬دبلوم‭ ‬الإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬لقناعتي‭ ‬الشخصية‭ ‬بأنّ‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬العلوم‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مهمة،‭ ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬الرغبة‭ ‬أيضا‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬أحبّ‭ ‬أن‭ ‬أؤكد‭ ‬أنّ‮
‬من‭ ‬يريد‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الاداري‭ ‬عليه‭ ‬أولا‭ ‬اكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬الخاصة‭ ‬به،‭ ‬ثم‭ ‬التدرج‭ ‬فيه‭ ‬حتى‭ ‬يحقق‭ ‬مبتغاه‭.‬‮

4‭/ ‬هناك‭ ‬مقولة‭ ‬يرددها‭ ‬المنتمون‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬ومفادها‭ ‬أنّ‭ (‬الأهلي‭ ‬فوق‭ ‬الجميع‭) ‬هل‭ ‬تنسحب‭ ‬هذه‭ ‬الكلمة‭ ‬على‭ ‬مهمة‭ ‬الحكم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المباريات؟

نعم،‭ ‬أتفق‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المقولة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬الأفراد‭ ‬يتغيرون‭ ‬والنادي‭ ‬ككيان‭ ‬باق،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬لا‭ ‬تنسحب‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬لأنّ‭ ‬الأخير‭ ‬يمثل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬الحكام،‭ ‬ولكل‭ ‬منهم‭ ‬مسؤولياته‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬أعطاه‭ ‬إياها‭ ‬القانون،‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬بالعمل‭ ‬كمجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬وتعاون‭ ‬كل‭ ‬الطاقم‭ ‬التحكيمي،‭ ‬كل‭ ‬في‭ ‬تخصصه‭ ‬فنجاح‭ ‬الحكم‭ ‬الأول‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تعاون‭ ‬بقية‭ ‬الحكام،‭ ‬كل‭ ‬بحسب‭ ‬الدور‭ ‬المناط‭ ‬إليه‭.‬‮

5‭/ ‬يتبادر‭ ‬إلى‭ ‬الأذهان‭ ‬من‭ ‬الوهلة‭ ‬الأولى‭ ‬سهولة‭ ‬اتخاذ‭ ‬الحكم‭ ‬لأي‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬الأخطاء‭ ‬التقديرية‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬ولكن‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك،‭ ‬ماذا‭ ‬يقول‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬عباس‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬إزاء‭ ‬ذلك؟

الأخطاء‭ ‬التقديرية‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬تحدث‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬المباريات،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬كل‭ ‬حكم‭ ‬يملك‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬السليم،‭ ‬ومتى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬كافية‭ ‬بطبيعة‭ ‬اللعبة‭ ‬وممارسته‭ ‬لها‭ ‬سابقا،‭ ‬سيصبح‭ ‬الأمر‭ ‬سهلا‭ ‬مع‭ ‬اليقظة‭ ‬التامة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجريات‭ ‬اللعبة،‭ ‬لذلك‭ ‬نشاهد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاختلاف‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬التقديرية‭ ‬بين‭ ‬مباراة‭ ‬وأخرى،‭ ‬لذلك‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬القرارات‭ ‬التقديرية،‭ ‬لأن‭ ‬كلاً‭ ‬يرى‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬ومصلحته‭ ‬الخاصتين،‭ ‬ويبقى‭ ‬فهم‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والجماهير‭ ‬بأن‭ ‬الأخطاء‭ ‬واردة‭ ‬وخصوصا‭ ‬بشأن‭ ‬القرارات‭ ‬التقديرية‭.‬

6‭/ ‬هل‭ ‬عباس‭ ‬عبدالرضا‭ ‬من‭ ‬المؤيدين‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬رؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬الأندية‭ ‬موظفين،‭ ‬ويخضعون‭ ‬لإجراءات‭ ‬التوظيف‭ ‬الرسمي؟

سبق‭ ‬أن‭ ‬قلت‭ ‬إن‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬بات‭ ‬تخصصا‭ ‬وعلما‭ ‬قائما‭ ‬بذاته،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الرياضية‭ ‬أؤيد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لبعض‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬موظفون‭ ‬بمهام‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنتاجية‭ ‬أفضل‭ ‬وعمل‭ ‬سليم،‭ ‬وتقليل‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬بهدف‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭.‬‮

7‭/ ‬لماذا‭ ‬تخلو‭ ‬الأندية‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك‭ ‬من‭ ‬سيدة‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة؟

المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬تبوأت‭ ‬أرفع‭ ‬المناصب‭ ‬في‭ ‬كبريات‭ ‬الشركات‭ ‬والوزارات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأصبحت‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬منصب‭ ‬وليس‭ ‬غريبا‭ ‬أن‭ ‬نشاهد‭ ‬مستقبلا‭ ‬سيدة‭ ‬تقود‭ ‬أحد‭ ‬الأندية،‭ ‬ولكن‭ ‬مازالت‭ ‬فكرة‭ ‬المجتمع‭ ‬الخاصة‭ ‬بأن‭ ‬رئاسة‭ ‬الأندية‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الرجال‭ ‬فقط‮
‬لكون‭ ‬المرأة‭ ‬دخلت‭ ‬حديثا‭ ‬إلى‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الوقت،‭ ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬غالبية‭ ‬الجمعيات‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هم‭ ‬رجال،‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬العنصر‭ ‬النسائي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الجمعيات‭ ‬العمومية‭ ‬للأندية‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬سيدة‭ ‬ترأس‭ ‬أحد‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية‭ ‬الوطنية‭.‬

8‭/ ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبار‭ ‬إدارة‭ ‬الحكم‭ ‬للمباراة‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬فهم‭ ‬للعمل‭ ‬الإداري؟

الفهم‭ ‬الإداري‭ ‬هو‭ ‬أساس‭ ‬نجاح‭ ‬أيّ‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬والحكم‭ ‬أيضا‭ ‬ينطبق‭ ‬عليه‭ ‬هذا،‭ ‬وبداية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نفهم‭ ‬أنّ‮
‬مفهوم‭ ‬الإدارة‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬التخطيط،‭ ‬والتنظيم،‭ ‬والتوجيه،‭ ‬والتنسيق،‭ ‬وغيرها‭ ‬فمتى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬الحكام‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬تامة‭ ‬بمسؤولياتهم‭ ‬وواجباتهم‭ ‬والتنسيق‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬لإخراج‭ ‬المباراة‭ ‬بصورة‭ ‬سليمة‭ ‬وصحيحة،‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬لديه‭ ‬فهم‭ ‬إداري‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬مهمته‭.‬

9‭/ ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬أي‭ ‬لعبة‭ ‬رياضية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬لعبة‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭ ‬التي‭ ‬يشتهر‭ ‬بها‭ ‬نادي‭ ‬سار؟

النادي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬أيّ‭ ‬لعبة‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬عمل‭ ‬جاد‭ ‬وموارد‭ ‬مادية‭ ‬وتخطيط‭ ‬سليم،‭ ‬والدليل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬نجاح‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬لموسمين‭ ‬متتالين‭ ‬وكأس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أنّ‭ ‬المجتمع‭ ‬الساري‭ ‬يمتلك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز،‭ ‬ونحن‭ ‬بصدد‭ ‬دراسة‭ ‬متأنية‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬ولكن‭ ‬أولا‭ ‬علينا‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لممارسة‭ ‬اللعبة‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬النور‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لمسناه‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والمسؤولين‭ ‬بالهيئة،‭ ‬وتفهمهم‭ ‬لضرورة‭ ‬بناء‭ ‬صالة‭ ‬رياضية‭ ‬للنادي‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الشباب‭ ‬وممارسة‭ ‬هواياتهم‭ ‬المختلفة‭.‬

10‭/ ‬كيف‭ ‬يرى‭ ‬عباس‭ ‬عبدالرضا‭ ‬مستقبل‭ ‬لعبة‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬النادي؟

الحمد‭ ‬لله‭ ‬مستقبل‭ ‬سار‭ ‬مشرق‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬بالعمل‭ ‬الجاد‭ ‬والتخطيط‭ ‬السليم،‭ ‬فسار‭ ‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬لعامين‭ ‬متتالين‭ ‬تحت‭ ‬11‭ ‬سنة،‭ ‬ولدينا‭ ‬بطل‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬وهو‭ ‬سيد‭ ‬ناصر‭ ‬علوي،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬تحتاج‭ ‬للبناء‭ ‬والصبر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات،‭ ‬وكل‭ ‬المؤشرات‭ ‬لدينا‭ ‬نستطيع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أن‭ ‬نؤكد‭ ‬أنّ‭ ‬مستقبل‭ ‬الطاولة‭ ‬السارية‭ ‬مبشر‭ ‬رغم‭ ‬الصعوبات‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬قلة‭ ‬المخصصات،‭ ‬وعدم‭ ‬توفر‭ ‬الإمكانات‭ ‬الخاصة‭ ‬باللعبة‭ ‬وخصوصا‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية‭ ‬المناسبة‭ ‬والحديثة،‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الأدوات‭ ‬الخاصة‭ ‬باللعبة‭. ‬

11‭/ ‬حدّثنا‭ ‬عن‭ ‬الاحتفالية‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬النادي‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬مرور‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬نادي‭ ‬سار‭.‬

قبل‭ ‬كلّ‭ ‬شيء‭ ‬نحب‭ ‬أن‭ ‬نشيد‭ ‬بالدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬المستمرة‭ ‬للرياضة‭ ‬عامة‭ ‬والرياضيين‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬جانب،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬كنا‭ ‬سعيدين‭ ‬بالحضور‭ ‬الرسمي‭ ‬المميّز‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬لنا‭ ‬الاحتفالية‭ ‬ممثلا‭ ‬في‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬ود‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬والشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬ومريم‭ ‬الصائغ‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي،‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬لنا‭ ‬الاحتفالية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مرور‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬النادي،‭ ‬وكانت‭ ‬فرصة‭ ‬لنا‭ ‬وأيّ‭ ‬فرصة‭ ‬لتكريم‭ ‬الإداريين‭ ‬السابقين‭ ‬الذين‭ ‬تناوبوا‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الفترات‭ ‬السابقة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬استعراض‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬النادي‭.‬

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