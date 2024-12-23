منتخبنا يكسب الإمارات وعمان يضع قدما في النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
واصل منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات للصم تألقه في بطولة الصداقة الخليجية، محققًا انتصارًا عريضًا ومستحقًا على نظيره الإماراتي بنتيجة 9-2، في مواجهة هيمنت عليها كتيبة منتخبنا من البداية إلى النهاية. بهذا الفوز الكبير، ضمن منتخبنا التأهل إلى المباراة النهائية، مؤكداً عزمه على تحقيق اللقب الخليجي الأول.
قلب منتخب عمان لكرة القدم للصالات للصم تأخره بأربعة أهداف مقابل هدف إلى انتصار ملحمي بنتيجة 5-4 على نظيره السعودي، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الصداقة الخليجية للصم المقامة على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى، بهذا الفوز، اقترب المنتخب العماني من بلوغ المباراة النهائية، حيث رفع رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين وهزيمة، في انتظار مواجهته الحاسمة أمام المنتخب الإماراتي.
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