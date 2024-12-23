منتخبنا يكسب الإمارات وعمان يضع قدما في النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬للصم‭ ‬تألقه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الصداقة‭ ‬الخليجية،‭ ‬محققًا‭ ‬انتصارًا‭ ‬عريضًا‭ ‬ومستحقًا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬بنتيجة‭ ‬9‭-‬2،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هيمنت‭ ‬عليها‭ ‬كتيبة‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬النهاية‭. ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير،‭ ‬ضمن‭ ‬منتخبنا‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬الخليجي‭ ‬الأول‭.‬

قلب‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬للصم‭ ‬تأخره‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬إلى‭ ‬انتصار‭ ‬ملحمي‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭-‬4‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الصداقة‭ ‬الخليجية‭ ‬للصم‭ ‬المقامة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز،‭ ‬اقترب‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬حيث‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وهزيمة،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬مواجهته‭ ‬الحاسمة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭.‬