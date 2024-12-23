إشادة كبيرة بأداء المنتخب في افتتاح ((خليجي 26))المدربون يؤكدون أهمية الانتصار الكبير على المنتخب السعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد توفيق - أحمد جواد الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬محمود‭ ‬رياض‭ ‬مدير‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬يعتبر‭ ‬فوزا‭ ‬مهما‭ ‬للغاية،‭ ‬وقال‭: ‬إن‭ ‬فوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬المنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬وسيعطي‭ ‬اللاعبين‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المطلوبة‭.‬

وأضاف‭: ‬قدم‭ ‬الفريقان‭ ‬أداء‭ ‬قويا‭ ‬للغاية،‭ ‬واجتهد‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭ ‬طوال‭ ‬التسعين‭ ‬دقيقة،‭ ‬وقدما‭ ‬أداء‭ ‬رائعا،‭ ‬والمهم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬تركيزه‭ ‬أفضل‭ ‬استحق‭ ‬الفوز،‭ ‬ولدينا‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬بلاعبينا‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬تركيزهم‭ ‬العالي‭ ‬وأدائهم‭ ‬الرائع‭. ‬

واختتم‭ ‬الكابتن‭ ‬محمود‭: ‬المدرب‭ ‬دراغان‭ ‬حلل‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬وجرت‭ ‬التحضيرات‭ ‬بتركيز‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬لاعبينا،‭ ‬ونفذوا‭ ‬خطط‭ ‬المدرب‭ ‬وانعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬شهدناه،‭ ‬ونتمنى‭ ‬التوفيق‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬المباريات‭.‬





منتخبنا‭ ‬قطع‭ ‬نصف‭ ‬الطريق

أشاد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬صديق‭ ‬زويد‭ ‬بالأداء‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬المقامة‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ«ملحق‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬زويد‭: ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬صعبة،‭ ‬لكن‭ ‬منتخبنا‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬غالية‭ ‬بفضل‭ ‬الانسجام‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬والخبرة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬الفريق‭. ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬منتخبنا‭ ‬هو‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والتناغم‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬واضحًا،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬حيث‭ ‬استغل‭ ‬المنتخب‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬الدفاع‭ ‬السعودي‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬هدفين‭ ‬عبر‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬ومهدي‭ ‬حميدان‭.‬

وأضاف‭: ‬دخلنا‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بأريحية‭ ‬بعد‭ ‬التقدم‭ ‬بهدفين،‭ ‬لكن‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬عاد‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭. ‬رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬تمكن‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬الأمور‭ ‬بهدف‭ ‬ثالث‭ ‬رائع‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬بينما‭ ‬صمد‭ ‬خط‭ ‬دفاعنا‭ ‬وحارسنا‭ ‬لطف‭ ‬الله‭ ‬أمام‭ ‬الضغط‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭. ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬يعكس‭ ‬قوة‭ ‬منتخبنا‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬منافس‭ ‬قوي‭ ‬بحجم‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭.‬

وأكد‭ ‬زويد‭ ‬‮«‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬التأهل،‭ ‬حيث‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬منافس‭ ‬بحجم‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬يمنح‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأفضلية‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬مباراتين‭ ‬أمام‭ ‬العراق‭ ‬واليمن‭. ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يعزز‭ ‬ثقة‭ ‬اللاعبين‭ ‬ويضعنا‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬جيد‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬المواجهة‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي،‭ ‬أوضح‭ ‬زويد‭: ‬المباراة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬يعيش‭ ‬فترة‭ ‬مميزة‭ ‬لكونه‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ويمتلك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭. ‬لكن‭ ‬تاريخ‭ ‬مواجهاتنا‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬يشهد‭ ‬على‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مستويات‭ ‬استثنائية،‭ ‬وأثق‭ ‬بأن‭ ‬منتخبنا‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬مجاراة‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬إذا‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭.‬

الفوز‭ ‬يعزز‭ ‬الثقة

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حسن‭ ‬الموسوي‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬يعزز‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬المباريات‭.‬

وقال‭ ‬الموسوي‭: ‬قدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬أداءً‭ ‬مثاليًا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬حيث‭ ‬فرض‭ ‬إيقاعه‭ ‬القوي‭ ‬وصنع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الخطيرة،‭ ‬حيث‭ ‬استطاع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوصول‭ ‬بسهولة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬وسجلنا‭ ‬هدفين‭ ‬بفضل‭ ‬تحرر‭ ‬لاعبي‭ ‬خط‭ ‬الهجوم‭ ‬وحماستهم،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬الهجومي‭ ‬المميز‭ ‬منح‭ ‬منتخبنا‭ ‬أفضلية‭ ‬واضحة‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

وأضاف‭: ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يتراجع‭ ‬مستوى‭ ‬منتخبنا‭ ‬قليلاً‭ ‬بسبب‭ ‬ضغط‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬ويمتلك‭ ‬دوريًا‭ ‬قويًا‭ ‬ولاعبين‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى،‭ ‬حيث‭ ‬اعتمد‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬والهجمات‭ ‬المرتدة،‭ ‬لكننا‭ ‬افتقدنا‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬اللحظات،‭ ‬مما‭ ‬أتاح‭ ‬للمنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬تسجيل‭ ‬هدفين‭.‬

وأثنى‭ ‬الموسوي‭ ‬على‭ ‬الحارس‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬قائلاً‭: ‬تصديات‭ ‬لطف‭ ‬الله‭ ‬كانت‭ ‬حاسمة‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬صمودنا‭ ‬حتى‭ ‬النهاية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز،‭ ‬وخاصة‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬قوي‭ ‬كالسعودية،‭ ‬يمنحنا‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬كبيرة‭ ‬لمواصلة‭ ‬المشوار‭ ‬بثقة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الصعبة‭.‬

وعن‭ ‬المواجهة‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي،‭ ‬قال‭ ‬الموسوي‭: ‬لعبنا‭ ‬أمام‭ ‬السعودية،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬قوة‭ ‬عن‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الفردية‭ ‬والجماعية،‭ ‬وأرى‭ ‬أن‭ ‬حظوظنا‭ ‬متساوية‭ ‬معهم،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مفاتيح‭ ‬لعب‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬اللاعبين‭ ‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬ومهند‭ ‬علي،‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬خطورتهما،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬ستكون‭ ‬قمة‭ ‬حقيقية،‭ ‬وقد‭ ‬تحدد‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬حيث‭ ‬التعادل‭ ‬أو‭ ‬الفوز‭ ‬سيقربنا‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬مما‭ ‬يمنحنا‭ ‬أريحية‭ ‬أكبر‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭.‬

حققنا‭ ‬فوزا‭ ‬مهما

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬محمد‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قدم‭ ‬أداءً‭ ‬مميزًا‭ ‬وحقق‭ ‬فوزًا‭ ‬ثمينًا‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭.‬

وقال‭ ‬عبدالرزاق‭: ‬‮«‬منتخبنا‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬بفضل‭ ‬التركيز‭ ‬العالي‭ ‬والمجهود‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬اللاعبون،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬التشكيلة‭ ‬المناسبة،‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬المثالية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬تأخر‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة‭ ‬ولم‭ ‬يظهر‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬اللقاء،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬متوقع‭ ‬نظرًا‭ ‬لتأخره‭ ‬في‭ ‬النتيجة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬منح‭ ‬منتخبنا‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬غالية‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬قوي،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمواجهة‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي،‭ ‬أوضح‭ ‬عبدالرزاق‭: ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬مباراته‭ ‬السابقة‭ ‬أمام‭ ‬اليمن،‭ ‬حيث‭ ‬ظهر‭ ‬بمستوى‭ ‬فني‭ ‬أقل،‭ ‬نتيجة‭ ‬لأسلوب‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬الدفاعي‭ ‬واعتماده‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬المرتدة،‭ ‬حيث‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬يمتلك‭ ‬لاعبين‭ ‬مميزين‭ ‬يشكلون‭ ‬تهديدًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬مما‭ ‬يتطلب‭ ‬الحذر‭.‬

وتابع‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬قائلاً‭: ‬المباراة‭ ‬القادمة‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة،‭ ‬لكن‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬لدينا‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭. ‬المهم‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬ونتجنب‭ ‬الاستعجال،‭ ‬ونتحكم‭ ‬بمجريات‭ ‬اللقاء،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المباريات‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬ستكون‭ ‬معقدة،‭ ‬ولكننا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بقدرة‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬حسم‭ ‬الأمور‭ ‬لصالحه‭ ‬والتأهل‭ ‬دون‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬معقدة‭.‬

واختتم‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬تصريحه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬دعم‭ ‬المنتخب‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬بنفس‭ ‬الأداء‭ ‬والروح‭ ‬العالية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭.‬

ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬مهمة‭ ‬ومستحقة‭ ‬

أشاد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬بالأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬مباراتهم‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬26،‭ ‬وقال‭: ‬لقد‭ ‬تعامل‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬مع‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬بواقعية،‭ ‬وحقق‭ ‬الفوز‭ ‬المستحق‭ ‬على‭ ‬منافس‭ ‬له‭ ‬اسمه‭ ‬وتاريخه،‭ ‬لقد‭ ‬كسبنا‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬مهمة‭ ‬مستحقة‭.‬

وأضاف‭: ‬قدم‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬واقعية‭ ‬ومميزة،‭ ‬ولعبوا‭ ‬بالروح‭ ‬القتالية‭ ‬العالية،‭ ‬واجتهدوا‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬صعبة‭ ‬كونها‭ ‬افتتاحية‭ ‬وأمام‭ ‬منتخب‭ ‬قوي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬للنهائي‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬وهذا‭ ‬الجيل‭ ‬باستطاعته‭ ‬كتابة‭ ‬التاريخ‭ ‬بحروف‭ ‬من‭ ‬ذهب‭.‬

واختتم‭ ‬الكابتن‭ ‬هشام‭: ‬نتمنى‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بجد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدرب‭ ‬وأن‭ ‬يوفقوا‭ ‬في‭ ‬استحقاقهم‭ ‬الخليجي‭ ‬والآسيوي،‭ ‬وعلى‭ ‬الجميع‭ ‬الوقوف‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬المهمة‭ ‬والحاسمة‭.‬