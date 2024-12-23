إشادة كبيرة بأداء المنتخب في افتتاح ((خليجي 26))المدربون يؤكدون أهمية الانتصار الكبير على المنتخب السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق - أحمد جواد
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد محمود رياض مدير منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أن فوز منتخبنا في مباراته الافتتاحية أمام السعودية يعتبر فوزا مهما للغاية، وقال: إن فوز منتخبنا في مباراته الافتتاحية خطوة مهمة نحو المنافسة بقوة على اللقب، وسيعطي اللاعبين مزيدا من الثقة لتحقيق النتائج المطلوبة.
وأضاف: قدم الفريقان أداء قويا للغاية، واجتهد كلا الطرفين طوال التسعين دقيقة، وقدما أداء رائعا، والمهم في نهاية اللقاء أن من كان تركيزه أفضل استحق الفوز، ولدينا ثقة كبيرة بلاعبينا وخصوصا في تركيزهم العالي وأدائهم الرائع.
واختتم الكابتن محمود: المدرب دراغان حلل الفريق السعودي بشكل جيد، وجرت التحضيرات بتركيز عال من لاعبينا، ونفذوا خطط المدرب وانعكس ذلك على المستوى الفني الذي شهدناه، ونتمنى التوفيق للمنتخب في قادم المباريات.
منتخبنا قطع نصف الطريق
أشاد المدرب الوطني صديق زويد بالأداء المميز الذي قدمه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في مباراته أمام المنتخب السعودي، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26»، المقامة حاليًا في الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وفي تصريح خاص لـ«ملحق أخبار الخليج الرياضي»، قال زويد: المباراة كانت صعبة، لكن منتخبنا نجح في تحقيق ثلاث نقاط غالية بفضل الانسجام الكبير بين اللاعبين والخبرة التي يمتلكها الفريق. ما يميز منتخبنا هو العمل الجماعي والتناغم الذي ظهر واضحًا، وخاصة في الشوط الأول، حيث استغل المنتخب نقاط ضعف الدفاع السعودي وتمكن من تسجيل هدفين عبر مهدي عبدالجبار ومهدي حميدان.
وأضاف: دخلنا الشوط الثاني بأريحية بعد التقدم بهدفين، لكن المنتخب السعودي عاد بشكل أفضل ونجح في تسجيل هدف تقليص الفارق. رغم ذلك، تمكن محمد مرهون من حسم الأمور بهدف ثالث رائع إثر تمريرة مميزة من محمد الرميحي، بينما صمد خط دفاعنا وحارسنا لطف الله أمام الضغط السعودي في الدقائق الأخيرة. هذا الأداء يعكس قوة منتخبنا وقدرته على التفوق على منافس قوي بحجم المنتخب السعودي.
وأكد زويد «أن الفوز على السعودية يعد خطوة مهمة نحو التأهل، حيث التغلب على منافس بحجم المنتخب السعودي يمنح منتخبنا الأفضلية في المجموعة، وخاصة مع تبقي مباراتين أمام العراق واليمن. هذا الفوز يعزز ثقة اللاعبين ويضعنا في موقع جيد للوصول إلى نصف النهائي».
وعن المواجهة المقبلة أمام المنتخب العراقي، أوضح زويد: المباراة المقبلة ستكون صعبة للغاية، وخاصة أن المنتخب العراقي يعيش فترة مميزة لكونه حامل اللقب ويمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين. لكن تاريخ مواجهاتنا مع العراق يشهد على قدرتنا على تقديم مستويات استثنائية، وأثق بأن منتخبنا قادر على مجاراة المنتخب العراقي وتحقيق نتيجة إيجابية إذا حافظ على التركيز حتى صافرة النهاية.
الفوز يعزز الثقة
من جهته، أكد المدرب الوطني حسن الموسوي أن الفوز الذي حققه منتخبنا على حساب المنتخب السعودي يعزز ثقته في قادم المباريات.
وقال الموسوي: قدم منتخبنا أداءً مثاليًا في الشوط الأول، حيث فرض إيقاعه القوي وصنع العديد من الفرص الخطيرة، حيث استطاع المنتخب الوصول بسهولة إلى منطقة المنتخب السعودي، وسجلنا هدفين بفضل تحرر لاعبي خط الهجوم وحماستهم، لافتاً إلى أن هذا الأداء الهجومي المميز منح منتخبنا أفضلية واضحة خلال الشوط الأول.
وأضاف: في الشوط الثاني، كان من الطبيعي أن يتراجع مستوى منتخبنا قليلاً بسبب ضغط المنتخب السعودي، الذي يعدّ من أفضل المنتخبات في آسيا ويمتلك دوريًا قويًا ولاعبين على أعلى مستوى، حيث اعتمد منتخبنا على الدفاع والهجمات المرتدة، لكننا افتقدنا التركيز في بعض اللحظات، مما أتاح للمنتخب السعودي تسجيل هدفين.
وأثنى الموسوي على الحارس إبراهيم لطف الله في المباراة قائلاً: تصديات لطف الله كانت حاسمة وساهمت في صمودنا حتى النهاية، موضحاً أن هذا الفوز، وخاصة أمام منتخب قوي كالسعودية، يمنحنا دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المشوار بثقة في هذه المجموعة الصعبة.
وعن المواجهة المقبلة مع المنتخب العراقي، قال الموسوي: لعبنا أمام السعودية، التي لا تقل قوة عن العراق من حيث الإمكانيات الفردية والجماعية، وأرى أن حظوظنا متساوية معهم، ويجب على المدرب التركيز على مفاتيح لعب المنتخب العراقي، وخصوصًا اللاعبين أيمن حسين ومهند علي، للحد من خطورتهما، مؤكداً في الوقت ذاته أن المباراة ستكون قمة حقيقية، وقد تحدد صدارة المجموعة، حيث التعادل أو الفوز سيقربنا من التأهل للدور نصف النهائي، مما يمنحنا أريحية أكبر قبل المباراة الأخيرة أمام المنتخب اليمني.
حققنا فوزا مهما
بدوره، أكد اللاعب الدولي السابق عبدالرزاق محمد أن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قدم أداءً مميزًا وحقق فوزًا ثمينًا على المنتخب السعودي.
وقال عبدالرزاق: «منتخبنا سيطر على مجريات المباراة منذ البداية بفضل التركيز العالي والمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون، كما أن المدرب نجح في اختيار التشكيلة المناسبة، ووضع الخطط المثالية لتحقيق الفوز. في المقابل تأخر المنتخب السعودي في الدخول إلى أجواء المباراة ولم يظهر بشكل جيد إلا في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وهو أمر متوقع نظرًا لتأخره في النتيجة». وأضاف: هذا الفوز منح منتخبنا ثلاث نقاط غالية أمام منافس قوي، مما يعزز حظوظه في بلوغ الدور نصف النهائي.
وفيما يتعلق بالمواجهة المقبلة أمام المنتخب العراقي، أوضح عبدالرزاق: لا يمكن الحكم على مستوى المنتخب العراقي من مباراته السابقة أمام اليمن، حيث ظهر بمستوى فني أقل، نتيجة لأسلوب المنتخب اليمني الدفاعي واعتماده على الهجمات المرتدة، حيث المنتخب العراقي يمتلك لاعبين مميزين يشكلون تهديدًا كبيرًا داخل منطقة الجزاء، مما يتطلب الحذر.
وتابع عبدالرزاق قائلاً: المباراة القادمة ستكون صعبة، لكن بالمستوى الذي قدمه منتخبنا أمام المنتخب السعودي، لدينا فرصة جيدة لتحقيق نتيجة إيجابية. المهم هو أن نحافظ على التركيز منذ البداية، ونتجنب الاستعجال، ونتحكم بمجريات اللقاء، لافتاً إلى أن المباريات المتبقية في المجموعة ستكون معقدة، ولكننا على ثقة بقدرة منتخبنا على حسم الأمور لصالحه والتأهل دون الدخول في حسابات معقدة.
واختتم عبدالرزاق تصريحه بالتأكيد على ضرورة دعم المنتخب خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية الاستمرار بنفس الأداء والروح العالية لتحقيق المزيد من الانتصارات.
ثلاث نقاط مهمة ومستحقة
أشاد المدرب الوطني هشام الماحوزي بالأداء الذي قدمه لاعبو المنتخب في مباراتهم الأولى أمام السعودية في خليجي 26، وقال: لقد تعامل المدرب الكرواتي دراغان مع المباراة أمام السعودية بواقعية، وحقق الفوز المستحق على منافس له اسمه وتاريخه، لقد كسبنا ثلاث نقاط مهمة مستحقة.
وأضاف: قدم لاعبو المنتخب كرة قدم واقعية ومميزة، ولعبوا بالروح القتالية العالية، واجتهدوا طوال المباراة التي تعد صعبة كونها افتتاحية وأمام منتخب قوي، مؤكدا أن منتخبنا قادر على الوصول للنهائي والمنافسة على اللقب، وهذا الجيل باستطاعته كتابة التاريخ بحروف من ذهب.
واختتم الكابتن هشام: نتمنى مواصلة العمل بجد من اللاعبين والمدرب وأن يوفقوا في استحقاقهم الخليجي والآسيوي، وعلى الجميع الوقوف خلف المنتخب في مبارياته المهمة والحاسمة.
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