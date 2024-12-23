بابكو إنرجيز2 يحقق فوزا مثير على بابكو إنرجيز1

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق فريق بابكو انرجيز2 فوزا مثيرا على فريق بابكو إنرجيز1 في دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم بثلاثة أهداف لهدفين. في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في افتتاح مباريات الأسبوع السادس والقسم الثاني. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
وسعى الفريقان منذ بداية اللقاء إلى افتتاح باب التسجيل من أجل زمام الأمور والتقدم، لكنهما افتقدا الطريق إلى المرمى، وفي الدقيقة «20» وضع اللاعب المخضرم محمود عبدالرزاق بابكو إنرجيز2 في المقدمة بتسجيل الهدف الأول. وبحث فريق بابكو إنرجيز1 عن التعادل لكنه أخفق في ترجمة الفرص إلى أهداف. ووسط تبادل الهجمات أضاف بابكو إنرجيز2 الهدف الثاني بواسطة محمد علي في الدقيقة «30». ومع استمرار إضاعة الفرص من هناك وهناك انتهى الشوط على النتيجة نفسها بهدفين دون رد لبابكو إنرجيز2. وفي الحصة الثانية لم يختلف السيناريو كثيرا في الثلث الساعة الأولى على أقل تقدير مع تبادل السيطرة، مع محاولات أكثر خطورة لبابكو إنرجيز1 الذي حاول العودة للقاء بتسجيل الهدف الأول لكن افتقد للنجاعة من جهة وتألق حراسة مرمى الخصم من جهة أخرى. ومع مواصلة بابكو إنرجيز2 نجاحه الهجومي سجل الهدف الثاني عند الدقيقة «75» عن طريق اللاعب بخيت مبارك. وفي الدقائق الأخيرة ضغط بابكو إنرجيز1 من أجل البحث عن فاعلية هجومية أفضل وشن هجمات خطيرة ليسجل هدفين بواسطة المهاجم المتألق سيدمهدي شرف الأول في الدقيقة «85» والثاني في الدقيقة «90». ولم يسعف الوقت المتبقي الفريق لتسجيل التعادل وانتهى اللقاء بفوز فريق بابكو إنرجيز2 بثلاثة أهداف لهدفين.
MENAFN23122024000055011008ID1109025481
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.