بابكو إنرجيز2 يحقق فوزا مثير على بابكو إنرجيز1

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز2‭ ‬فوزا‭ ‬مثيرا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز1‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدفين‭. ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬السادس‭ ‬والقسم‭ ‬الثاني‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

وسعى‭ ‬الفريقان‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬افتتاح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زمام‭ ‬الأمور‭ ‬والتقدم،‭ ‬لكنهما‭ ‬افتقدا‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬المرمى،‭ ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬20‮»‬‭ ‬وضع‭ ‬اللاعب‭ ‬المخضرم‭ ‬محمود‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز2‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬بتسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭. ‬وبحث‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز1‭ ‬عن‭ ‬التعادل‭ ‬لكنه‭ ‬أخفق‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬الفرص‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭. ‬ووسط‭ ‬تبادل‭ ‬الهجمات‭ ‬أضاف‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز2‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بواسطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬30‮»‬‭. ‬ومع‭ ‬استمرار‭ ‬إضاعة‭ ‬الفرص‭ ‬من‭ ‬هناك‭ ‬وهناك‭ ‬انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬على‭ ‬النتيجة‭ ‬نفسها‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬لبابكو‭ ‬إنرجيز2‭. ‬وفي‭ ‬الحصة‭ ‬الثانية‭ ‬لم‭ ‬يختلف‭ ‬السيناريو‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬الثلث‭ ‬الساعة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭ ‬مع‭ ‬تبادل‭ ‬السيطرة،‭ ‬مع‭ ‬محاولات‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭ ‬لبابكو‭ ‬إنرجيز1‭ ‬الذي‭ ‬حاول‭ ‬العودة‭ ‬للقاء‭ ‬بتسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬لكن‭ ‬افتقد‭ ‬للنجاعة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وتألق‭ ‬حراسة‭ ‬مرمى‭ ‬الخصم‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭. ‬ومع‭ ‬مواصلة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز2‭ ‬نجاحه‭ ‬الهجومي‭ ‬سجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬75‮»‬‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬بخيت‭ ‬مبارك‭. ‬وفي‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضغط‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز1‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬فاعلية‭ ‬هجومية‭ ‬أفضل‭ ‬وشن‭ ‬هجمات‭ ‬خطيرة‭ ‬ليسجل‭ ‬هدفين‭ ‬بواسطة‭ ‬المهاجم‭ ‬المتألق‭ ‬سيدمهدي‭ ‬شرف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬85‮»‬‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬90‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يسعف‭ ‬الوقت‭ ‬المتبقي‭ ‬الفريق‭ ‬لتسجيل‭ ‬التعادل‭ ‬وانتهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بفوز‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز2‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدفين‭.‬