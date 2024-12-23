5 نجوم عالميين يؤكدون مشاركتهم في بطولة بابكو إنرجيز البحرين للجولف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن 5 نجوم عالميين يتقدمهم ديلان فريتيلي حامل اللقب، المشاركة في بطولة بابكو إنرجيز البحرين للجولف، التي ستقام في النادي الملكي للجولف من 30 يناير إلى 2 فبراير 2025.
وإلى جانب فريتيلي سيتواجد كل من جيمي ووكر، وبادريج هارينجتون، وثوربيورن أوليسن وخورخي كامبيلو، من بين قائمة زاخرة بالنجوم سيتم الكشف عنها تباعاً.
وشهد العام الماضي عودة جولة دي بي ورلد إلى مملكة البحرين لأول مرة منذ عام 2011، على أن تقام البطولة مجدداً في عام 2025 كواحدة من خمسة أحداث في منطقة الشرق الأوسط ضمن «السلسلة الدولية» لـ «السباق إلى دبي»، ومع «بابكو إنرجيز» كراعٍ رئيسي جديد. ويمكن للجماهير الحصول على الدخول العامة المجانية (من خلال الرابط الإلكتروني الموجود بمنصة الإنستغرام).
حقق الجنوب إفريقي فريتيلي فوزه الثالث في جولة دي بي ورلد، والأول منذ سبع سنوات، عندما تفوق في البحرين وأنهى الجولة الأخيرة متقدماً بفارق ضربتين عن منافسيه في فبراير من العام الماضي، ويتطلع صاحب الـ 34 عاماً إلى العودة للدفاع عن لقبه بعد 12 شهراً.
وقال فريتيلي: «سيكون من الرائع العودة إلى النادي الملكي للجولف، وأنا متحمس لرؤية ما إذا كان بإمكاني تحقيق فوزين متتاليين هناك، كما سيكون من الرائع العودة أمام الجماهير التي دعمتني في وقت سابق من هذا العام، في ملعب استمتعت باللعب فيه، وأتطلع إلى خوض التحدي مرة أخرى».
أثار ووكر، الفائز ببطولة بي جي أيه 2016، إعجاب الجميع في جولة دي بي ورلد في وقت سابق من هذا العام عندما حصل على المركز السابع في بطولة أمجين إيرلندا المفتوحة، وسيشارك في البحرين لأول مرة في مسيرته.
وقال ووكر: «من المثير دائماً زيارة بلد جديد، والبحرين هي البلد التي سمعت عنها الكثير من الأشياء الرائعة. لعبت مرتين في جولة دي بي ورلد العام الماضي وحققت نتائج إيجابية حقاً، لذا آمل أن أتمكن من مواصلة ذلك بأداء قوي في النادي الملكي للجولف».
يعود هارينجتون، إلى البحرين لأول مرة منذ 2011، وحقق الفائز بثلاث ألقاب في البطولات الكبرى، نجاحاً كبيراً في 2024، بعدم حقق ثلاث انتصارات بطولات جولة بي جي أيه، بالإضافة إلى تواجده في المراكز العشر الأوائل في اثنتين من البطولات الكبرى، ويعود كابتن كأس رايدر لعام 2021، الذي احتل أيضاً المركز 22 في النسخة الـ 152 من البطولة المفتوحة في نادي رويال ترون في 2024.
وقال هارينجتون: «كان عاماً رائعاً بالنسبة ي، حققت خلاله 3 ألقاب، وأشعر أنني ألعب بمستوى جيد، كان أدائي ثابتاً وهو ما شكل مفتاح النجاح. سأبدأ العام المقبل بخوض بطولات في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من مرور فترة طويلة منذ آخر زيارة لي إلى البحرين، سيكون من الرائع العودة إليها، إذ سأعب على نفس الملعب الذي لعبت فيه قبل 15 عاماً، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى مدى تغيره خلال ذلك الوقت».
يشارك الدنماركي أوليسن لأول مرة في البحرين، ويأمل في تقديم أداء قوي في بداية موسم «السباق إلى دبي»، وهو الذي حقق الفوز لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا العام في بطولة رأس الخيمة، وهي النتيجة التي جعلته يصبح فائزاً 8 مرات في جولة دي بي ورلد.
وقال أوليسن: «ستكون هذه أول رحلة لي إلى البحرين، لذا سيكون ملعباً جديداً وتحديداً جديداً أتطلع إليه دائماً. استمتعت بوقتي في الشرق الأوسط على مر السنين، وهي منطقة قدمت فيها بعض الجولف الجيد، وآمل لتكراره العام المقبل».
يعود الإسباني كامبيلو إلى النادي الملكي متحمساً لبدء عامه الـ 13 على التوالي في جولة دي بي ورلد، وهو الذي حقق أفضل مستوياته في 2024 خلال سلسلة «باك 9» ضمن «السباق إلى دبي»، عندما حصل على المركز الثاني أمام جماهيره في بطولة أستريا دام الأندلس ماسترز، ليحجز مكانه في ختام جولة دي بي ورلد للعام الثالث على التوالي.
وقال كامبيلو: «تعلمت الكثير من اللعب في النادي الملكي العام الماضي، وأتطلع إلى الاستفادة من هذه التجربة لصالحي هذه المرة. لقد شعرت أن أدائي تحسن مع مرور الوقت في الموسم الماضي، وجدت شيئاً مميزاً حقاً في المرحلة الأخيرة من العام. سأعمل بجد للتأكد من استمرار ذلك في البحرين».
يمكن لعشاق الجولف الحصول على دخول مجاني لجميع الأيام الأربعة (من خلال الرابط الإلكتروني الموجود بمنصة الإنستغرام ). في حين تتوفر أيضًا مجموعة من التجارب المتميزة، بما في ذلك خيار «التذكرة+» الذي يتضمن الوصول إلى بار ومنصة مخصصة مطلة على الحفرة 18. سيعود شاليه البطولة عند الحفرة 18، والذي تأتي مع برنامج كامل من الترفيه، بما في ذلك الموسيقى الحية ومجموعة كبيرة من خيارات الأطعمة والمشروبات لتستمتع بها الأسرة بأكملها.
وقال فريدي شمايسر، مدير بطولة بابكو إنرجيز البحرين: «لا تقتصر البطولة على تقديم أفضل لاعبي الجولف على مستوى العالم، بل إنها توفر أيضاً فرصاً لمواهب الناشئة من المنطقة وخارجها».
وأضاف: «يُعد هذا الحدث منصة حيث يمكن للنجوم الصاعدة للتنافس جنباً إلى جبن مع بعض من أفضل لاعبي الجولف، واكتساب خبرة لا تقدر بثمن. سيكون من المثير أن نرى مزيجاً من الأبطال المعروفين والمواهب الجديدة يجتمعون معاً، ونتطلع إلى تقديم تجربة لا تُنسى للاعبين والمشجعين على حد سواء».
تقام هذه البطولة ضمن الرزنامة العالمية لجولة دي بي ورلد 2025، بعد بطولة تيم كاب، بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك – أول بطولات سلسلة رولكس للموسم – وبطولة رأس الخيمة، ضمن 8 بطولات يطلق عليها «السلسلة الدولية».
للاطلاع على أخبار البطولة، تابع @bahraingolfchamps على إنستغرام.
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