5 نجوم عالميين يؤكدون مشاركتهم في بطولة بابكو إنرجيز البحرين للجولف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬5‭ ‬نجوم‭ ‬عالميين‭ ‬يتقدمهم‭ ‬ديلان‭ ‬فريتيلي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬للجولف،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬فريتيلي‭ ‬سيتواجد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جيمي‭ ‬ووكر،‭ ‬وبادريج‭ ‬هارينجتون،‭ ‬وثوربيورن‭ ‬أوليسن‭ ‬وخورخي‭ ‬كامبيلو،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬قائمة‭ ‬زاخرة‭ ‬بالنجوم‭ ‬سيتم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬تباعاً‭.‬

وشهد‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عودة‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬البطولة‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أحداث‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬السلسلة‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬دبي‮»‬،‭ ‬ومع‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬‭ ‬كراعٍ‭ ‬رئيسي‭ ‬جديد‭. ‬ويمكن‭ ‬للجماهير‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬العامة‭ ‬المجانية‭ (‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرابط‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الموجود‭ ‬بمنصة‭ ‬الإنستغرام‭).‬

حقق‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬فريتيلي‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد،‭ ‬والأول‭ ‬منذ‭ ‬سبع‭ ‬سنوات،‭ ‬عندما‭ ‬تفوق‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وأنهى‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬متقدماً‭ ‬بفارق‭ ‬ضربتين‭ ‬عن‭ ‬منافسيه‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ويتطلع‭ ‬صاحب‭ ‬الـ‭ ‬34‭ ‬عاماً‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬شهراً‭.‬

وقال‭ ‬فريتيلي‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف،‭ ‬وأنا‭ ‬متحمس‭ ‬لرؤية‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بإمكاني‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزين‭ ‬متتاليين‭ ‬هناك،‭ ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬العودة‭ ‬أمام‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬دعمتني‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬استمتعت‭ ‬باللعب‭ ‬فيه،‭ ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬خوض‭ ‬التحدي‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

أثار‭ ‬ووكر،‭ ‬الفائز‭ ‬ببطولة‭ ‬بي‭ ‬جي‭ ‬أيه‭ ‬2016،‭ ‬إعجاب‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عندما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أمجين‭ ‬إيرلندا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وسيشارك‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

وقال‭ ‬ووكر‭: ‬‮«‬من‭ ‬المثير‭ ‬دائماً‭ ‬زيارة‭ ‬بلد‭ ‬جديد،‭ ‬والبحرين‭ ‬هي‭ ‬البلد‭ ‬التي‭ ‬سمعت‭ ‬عنها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬الرائعة‭. ‬لعبت‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وحققت‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬حقاً،‭ ‬لذا‭ ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬ذلك‭ ‬بأداء‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‮»‬‭.‬

يعود‭ ‬هارينجتون،‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬2011،‭ ‬وحقق‭ ‬الفائز‭ ‬بثلاث‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى،‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬بعدم‭ ‬حقق‭ ‬ثلاث‭ ‬انتصارات‭ ‬بطولات‭ ‬جولة‭ ‬بي‭ ‬جي‭ ‬أيه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬العشر‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬اثنتين‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى،‭ ‬ويعود‭ ‬كابتن‭ ‬كأس‭ ‬رايدر‭ ‬لعام‭ ‬2021،‭ ‬الذي‭ ‬احتل‭ ‬أيضاً‭ ‬المركز‭ ‬22‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الـ‭ ‬152‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬رويال‭ ‬ترون‭ ‬في‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬هارينجتون‭: ‬‮«‬كان‭ ‬عاماً‭ ‬رائعاً‭ ‬بالنسبة‭ ‬ي،‭ ‬حققت‭ ‬خلاله‭ ‬3‭ ‬ألقاب،‭ ‬وأشعر‭ ‬أنني‭ ‬ألعب‭ ‬بمستوى‭ ‬جيد،‭ ‬كان‭ ‬أدائي‭ ‬ثابتاً‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬شكل‭ ‬مفتاح‭ ‬النجاح‭. ‬سأبدأ‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بخوض‭ ‬بطولات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مرور‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬منذ‭ ‬آخر‭ ‬زيارة‭ ‬لي‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬العودة‭ ‬إليها،‭ ‬إذ‭ ‬سأعب‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الملعب‭ ‬الذي‭ ‬لعبت‭ ‬فيه‭ ‬قبل‭ ‬15‭ ‬عاماً،‭ ‬وسيكون‭ ‬من‭ ‬المثير‭ ‬للاهتمام‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬مدى‭ ‬تغيره‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬

يشارك‭ ‬الدنماركي‭ ‬أوليسن‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويأمل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬‮«‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬دبي‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬رأس‭ ‬الخيمة،‭ ‬وهي‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬جعلته‭ ‬يصبح‭ ‬فائزاً‭ ‬8‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد‭.‬

وقال‭ ‬أوليسن‭: ‬‮«‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬لي‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬لذا‭ ‬سيكون‭ ‬ملعباً‭ ‬جديداً‭ ‬وتحديداً‭ ‬جديداً‭ ‬أتطلع‭ ‬إليه‭ ‬دائماً‭. ‬استمتعت‭ ‬بوقتي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬قدمت‭ ‬فيها‭ ‬بعض‭ ‬الجولف‭ ‬الجيد،‭ ‬وآمل‭ ‬لتكراره‭ ‬العام‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

يعود‭ ‬الإسباني‭ ‬كامبيلو‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬متحمساً‭ ‬لبدء‭ ‬عامه‭ ‬الـ‭ ‬13‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياته‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬‮«‬باك‭ ‬9‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬دبي‮»‬،‭ ‬عندما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬أمام‭ ‬جماهيره‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستريا‭ ‬دام‭ ‬الأندلس‭ ‬ماسترز،‭ ‬ليحجز‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وقال‭ ‬كامبيلو‭: ‬‮«‬تعلمت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬لصالحي‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭. ‬لقد‭ ‬شعرت‭ ‬أن‭ ‬أدائي‭ ‬تحسن‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وجدت‭ ‬شيئاً‭ ‬مميزاً‭ ‬حقاً‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬العام‭. ‬سأعمل‭ ‬بجد‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

يمكن‭ ‬لعشاق‭ ‬الجولف‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬مجاني‭ ‬لجميع‭ ‬الأيام‭ ‬الأربعة‭ (‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرابط‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الموجود‭ ‬بمنصة‭ ‬الإنستغرام‭ ). ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتوفر‭ ‬أيضًا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬المتميزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خيار‭ ‬‮«‬التذكرة‭+‬‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬بار‭ ‬ومنصة‭ ‬مخصصة‭ ‬مطلة‭ ‬على‭ ‬الحفرة‭ ‬18‭. ‬سيعود‭ ‬شاليه‭ ‬البطولة‭ ‬عند‭ ‬الحفرة‭ ‬18،‭ ‬والذي‭ ‬تأتي‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬الترفيه،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموسيقى‭ ‬الحية‭ ‬ومجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬لتستمتع‭ ‬بها‭ ‬الأسرة‭ ‬بأكملها‭.‬

وقال‭ ‬فريدي‭ ‬شمايسر،‭ ‬مدير‭ ‬بطولة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬الجولف‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬بل‭ ‬إنها‭ ‬توفر‭ ‬أيضاً‭ ‬فرصاً‭ ‬لمواهب‭ ‬الناشئة‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬وخارجها‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يُعد‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬منصة‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للنجوم‭ ‬الصاعدة‭ ‬للتنافس‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جبن‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬الجولف،‭ ‬واكتساب‭ ‬خبرة‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن‭. ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬المثير‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬مزيجاً‭ ‬من‭ ‬الأبطال‭ ‬المعروفين‭ ‬والمواهب‭ ‬الجديدة‭ ‬يجتمعون‭ ‬معاً،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬للاعبين‭ ‬والمشجعين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‮»‬‭.‬

تقام‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬ضمن‭ ‬الرزنامة‭ ‬العالمية‭ ‬لجولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد‭ ‬2025،‭ ‬بعد‭ ‬بطولة‭ ‬تيم‭ ‬كاب،‭ ‬بطولة‭ ‬هيرو‭ ‬دبي‭ ‬ديزرت‭ ‬كلاسيك‭ ‬ – ‭ ‬أول‭ ‬بطولات‭ ‬سلسلة‭ ‬رولكس‭ ‬للموسم‭ ‬ – ‭ ‬وبطولة‭ ‬رأس‭ ‬الخيمة،‭ ‬ضمن‭ ‬8‭ ‬بطولات‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬السلسلة‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

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