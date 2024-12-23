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مهمة صعبة للزمالك وصدام قوي للأهلي

12/23/2024 7:15:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يدخل‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬تحد‭ ‬صعب‭ ‬ضمن‭ ‬رحلة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حين‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬المصري‭ ‬البورسعيدي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬موسم‭ ‬2024‭ / ‬2025‭. ‬وتقام‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوي‭ ‬المصري‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بشكل‭ ‬استثنائي‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد‭ ‬ثم‭ ‬يتنافس‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬منفردين‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد‭ ‬أيضا‭ ‬لتحديد‭ ‬البطل‭ ‬والفرق‭ ‬التي‭ ‬ستتأهل‭ ‬في‭ ‬بطولتي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬والكونفدرالية،‭ ‬بينما‭ ‬يتنافس‭ ‬أصحاب‭ ‬التسع‭ ‬مراكز‭ ‬الأخرى‭ ‬للنجاة‭ ‬من‭ ‬الهبوط‭ ‬لدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭. ‬

وتقام‭ ‬مواجهات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬بمباراتين‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬زد‭ ‬مع‭ ‬إنبي،‭ ‬وطلائع‭ ‬الجيش‭ ‬يستضيف‭ ‬الزمالك‭ ‬ثم‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬مع‭ ‬فيوتشر،‭ ‬والإسماعيلي‭ ‬مع‭ ‬حرس‭ ‬الحدود،‭ ‬وبيراميدز‭ ‬مع‭ ‬فاركو‭.‬

وتختتم‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬بأربع‭ ‬مباريات‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬سيراميكا،‭ ‬وسموحة‭ ‬مع‭ ‬غزل‭ ‬المحلة،‭ ‬والمصري‭ ‬ضد‭ ‬الأهلي،‭ ‬وبتروجيت‭ ‬مع‭ ‬الجونة‭.‬


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