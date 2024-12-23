مهمة صعبة للزمالك وصدام قوي للأهلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة – (د ب أ): يدخل فريق الأهلي في تحد صعب ضمن رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري لكرة القدم حين يحل ضيفا مساء الخميس المقبل على المصري البورسعيدي في الجولة السادسة من منافسات النسخة الاستثنائية موسم 2024 / 2025. وتقام مسابقة الدوي المصري الموسم الحالي بشكل استثنائي من دور واحد ثم يتنافس أصحاب المراكز التسعة الأولى منفردين من دور واحد أيضا لتحديد البطل والفرق التي ستتأهل في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، بينما يتنافس أصحاب التسع مراكز الأخرى للنجاة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
وتقام مواجهات الجولة السادسة على ثلاثة أيام حيث تبدأ بمباراتين اليوم الثلاثاء، زد مع إنبي، وطلائع الجيش يستضيف الزمالك ثم ثلاث مباريات يوم الأربعاء حيث يلعب الاتحاد السكندري مع فيوتشر، والإسماعيلي مع حرس الحدود، وبيراميدز مع فاركو.
وتختتم مباريات الجولة بأربع مباريات يوم الخميس حيث يلتقي البنك الأهلي مع سيراميكا، وسموحة مع غزل المحلة، والمصري ضد الأهلي، وبتروجيت مع الجونة.
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