السيد أحمد عطاف يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر

(MENAFN
- APO Group)
استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، السيدة إليزابيث مور أوبين.
سمح اللقاء باستعراض مختلف جوانب العلاقات الجزائرية-الأمريكية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تجسيد عدد من مشاريع الشراكة الثنائية في المجالات الاقتصادية. كما اغتنم الطرفان هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
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of Foreign Affairs, People's Democratic
Republic of Algeria.
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