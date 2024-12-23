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السيد أحمد عطاف يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر

12/23/2024 3:20:47 PM
(MENAFN- APO Group)


استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، السيدة إليزابيث مور أوبين.

سمح اللقاء باستعراض مختلف جوانب العلاقات الجزائرية-الأمريكية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تجسيد عدد من مشاريع الشراكة الثنائية في المجالات الاقتصادية. كما اغتنم الطرفان هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.

MENAFN23122024004934011406ID1109025127

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