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تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

12/23/2024 3:13:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، و لطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.


ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من السهول.

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