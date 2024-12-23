الكرملين: روسيا تتواصل مع القيادة السورية الجديدة دبلوماسيا وعسكريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الاثنين، إن روسيا تجري اتصالات مع الإدارة السورية الجديدة على المستويين الدبلوماسي والعسكري.
وقال مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، خلال مؤتمر صحفي :"روسيا على اتصال بالقيادة السورية الجديدة، على المستويين العسكري والسياسي، ونعيد التأكيد على ما قاله الرئيس بوتين علينا إن نبحث ما إذا كنا سنحتفظ بقواعدنا العسكرية في سوريا، واقترحنا أن يستخدم شركاؤنا قاعدتنا الجوية في سوريا لأغراض إنسانية".
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