الكرملين: روسيا تتواصل مع القيادة السورية الجديدة دبلوماسيا وعسكريا

وقال مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، خلال مؤتمر صحفي :"روسيا على اتصال بالقيادة السورية الجديدة، على المستويين العسكري والسياسي، ونعيد التأكيد على ما قاله الرئيس علينا إن نبحث ما إذا كنا سنحتفظ بقواعدنا العسكرية في سوريا، واقترحنا أن يستخدم شركاؤنا قاعدتنا الجوية في سوريا لأغراض إنسانية".

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