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الكرملين: روسيا تتواصل مع القيادة السورية الجديدة دبلوماسيا وعسكريا

12/23/2024 3:13:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الاثنين، إن روسيا تجري اتصالات مع الإدارة السورية الجديدة على المستويين الدبلوماسي والعسكري.


وقال مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، خلال مؤتمر صحفي :"روسيا على اتصال بالقيادة السورية الجديدة، على المستويين العسكري والسياسي، ونعيد التأكيد على ما قاله الرئيس بوتين علينا إن نبحث ما إذا كنا سنحتفظ بقواعدنا العسكرية في سوريا، واقترحنا أن يستخدم شركاؤنا قاعدتنا الجوية في سوريا لأغراض إنسانية".

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