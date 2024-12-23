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الأردن يسجل إنجازًا طبيًا رائدًا: إجراء اول عملية كي كهربائي بتقنية Medtronic PFA

12/23/2024 3:13:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أُجريت في الأردن أول عملية كي كهربائي لعلاج الرجفان الأذيني باستخدام أحدث تقنية عالمية Medtronic PFA.
وتعتبر هذه التقنية ثورة علمية في مجال طب القلب، حيث تستغرق عملية الكي 15 دقيقة فقط، مقارنةً بالساعات الطويلة التي كانت تستغرقها العمليات التقليدية، مع تحقيق أعلى معايير الأمان وتقليل خطر حدوث أي مضاعفات خطيرة.
تم استحداث تقنية الكي الكهربائي بواسطة شركة“مدترونيك” قبل أقل من عام، وقد اختارت الشركة الأردن ليكون من اوائل دول العالم لاستخدام هذه التقنية المتطورة. ويأتي هذا الإنجاز بفضل الجهود المستمرة للدكتور محمد حجيري، الذي أعرب عن فخره وامتنانه بثقة الشركات العالمية مثل“مدترونيك”، والتي مكّنته من إدخال هذا الابتكار الطبي للأردن.
وقال الدكتور حجيري:“أتوجه بالشكر الجزيل لمرضاي الأعزاء الذين منحوني ثقتهم الغالية، مما دفعني لجلب أحدث الابتكارات الطبية إلى الأردن، مثل تقنية واتشمان و أڤير و الآن الكي الكهربائي، لتوفير نفس مستوى الرعاية الطبية الذي يحصل عليه المرضى في الولايات المتحدة وأوروبا. كما أود أن أعبر عن امتناني العميق لكل من دعمني منذ عودتي من الولايات المتحدة إلى الأردن”.
يُذكر أن هذا الإنجاز يعكس التزام الأردن بالريادة في تبني أحدث التقنيات الطبية العالمية، ويعزز من مكانته كمركز طبي متقدم في المنطقة.








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