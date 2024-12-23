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صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزا صحيا في المفرق

12/23/2024 3:13:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنهت مديرية صحة المفرق صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزا صحيا في المحافظة.
وقال مدير صحة محافظة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة لوكالة الأنباء الأردنية " بترا " اليوم الاثنين، إن مشروع إعادة تأهيل هذه المراكز تم من خلال منحة إسبانية بلغت 2.2 مليون دينار خصصت لتنفيذه، لافتا إلى أن هنالك 4 مراكز صحية قيد التنفيذ وفي المراحل الأخيرة من إعادة التأهيل والصيانة، وسيتم استلامها قبل نهاية العام الجاري.


وأضاف أن أعادة تأهيل وصيانة تلك المراكز اشتمل أيضا على تزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة والأثاث، لافتا إلى أن الهدف من أعمال الصيانة توفير أجواء مثالية للكوادر الطبية والتمريضية والإدارية تمكنهم من تقديم الخدمات للمراجعين.

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