صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزا صحيا في المفرق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أنهت مديرية صحة المفرق صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزا صحيا في المحافظة.
وقال مدير صحة محافظة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة لوكالة الأنباء الأردنية " بترا " اليوم الاثنين، إن مشروع إعادة تأهيل هذه المراكز تم من خلال منحة إسبانية بلغت 2.2 مليون دينار خصصت لتنفيذه، لافتا إلى أن هنالك 4 مراكز صحية قيد التنفيذ وفي المراحل الأخيرة من إعادة التأهيل والصيانة، وسيتم استلامها قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أن أعادة تأهيل وصيانة تلك المراكز اشتمل أيضا على تزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة والأثاث، لافتا إلى أن الهدف من أعمال الصيانة توفير أجواء مثالية للكوادر الطبية والتمريضية والإدارية تمكنهم من تقديم الخدمات للمراجعين.
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