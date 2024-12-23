رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أضاء رئيس الوزراء جعفر حسان مساء اليوم الاثنين، شجرة عيد الميلاد المجيد في موقع أم الجمال الأثري في البادية الشمالية الشرقية، الذي تم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو في شهر تموز الماضي.
وشهد رئيس الوزراء مراسم الاحتفال الذي أقامته بلدية أم الجمال بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار لإضاءة شجرة عيد الميلاد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، ورجال الدين المسيحي، ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي ومحافظة المفرق.
يشار إلى أن موقع أم الجمال الأثري يعرف باسم "الواحة السوداء" نظرا لاستخدام الصخور البازلتية السوداء في بناء معالمه، ويضم ستة عشر كنيسة داخل وخارج أسوار بلدة أم الجمال القديمة.
وقد جرى إدراج الموقع على لائحة التراث العالمي لليونسكو في شهر تموز الماضي، نظرا لما يحمله من مكانة تاريخية وقيمة عالمية مميزة.
ويأتي إدراج موقع أم الجمال الأثري على لائحة التراث العالمي كسابع موقع أردني، حيث تضم اللائحة كذلك مواقع: البترا، وقصير عمرة، وأم الرصاص، ووادي رم، والمغطس، والسلط.
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