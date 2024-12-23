الدولار يستقر بعد تراجع المخاوف بشأن وتيرة خفض الفائدة الأميركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر الدولار اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعًا متواضعًا الشهر الماضي، ما خفف بعض المخاوف بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل.



وبحسب وكالة بلومبيرغ ، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست رئيسية أخرى، عند 107.78.



كما استقر اليورو عند 1.0434 دولار بالقرب من أدنى مستوى في عامين، والذي بلغه في نوفمبر، وتراجع خلال العام 5.5 بالمئة.



وتراجع الين الياباني إلى 156.65 مقابل الدولار، قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه يوم الجمعة.



وسجل الدولار الأسترالي في أحدث معاملاته 0.6247 دولار، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5645 دولار.