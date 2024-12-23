الحنيطي يستقبل وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، ضمن جهود القوات المسلحة لإدامة التواصل مع متقاعديها، تقديراً لجهودهم وتضحياتهم في خدمة الوطن.



ورحب رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمتقاعدين العسكريين، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً التزام القيادة العامة بتنفيذ توجيهات ورؤى جلالة القائد الأعلى المستمرة في الاهتمام بالمتقاعدين العسكريين ورعايتهم وتسخير الإمكانات المتاحة، تقديراً لخدمتهم المخلصة باعتبارهم الرديف والسند القوي للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن، وصون منجزاته.



واستمع الوفد الضيف إلى عرض شامل عن التحديثات والتطورات التي شهدتها القوات المسلحة في مختلف المجالات الدفاعية والتنموية والإنسانية، كما تم استعراض أبرز الإنجازات التي نفذتها خلال العام الحالي.