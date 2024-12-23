شهيدان وجريح في غارة اسرائيلية جنوب لبنان

شهيدان وجريح في غارة اسرائيلية جنوب لبنان
التاريخ
12/23/2024 3:13:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد لبنانيان، وجرح ثالث جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة شبان قرب المدرسة
الرسمية في بلدة الطيبة جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني، إن "القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا كبيرا هو الأعنف في بلدة كفر كلا، أدى إلى تدمير حارة بكاملها وسط البلدة".
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