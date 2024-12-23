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شهيدان وجريح في غارة اسرائيلية جنوب لبنان

12/23/2024 3:13:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد لبنانيان، وجرح ثالث جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة شبان قرب المدرسة الرسمية في بلدة الطيبة جنوب لبنان.


وقال مصدر أمني لبناني، إن "القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا كبيرا هو الأعنف في بلدة كفر كلا، أدى إلى تدمير حارة بكاملها وسط البلدة".

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