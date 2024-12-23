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السعودية تنظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني فبرايل المقبل - جريدة الوطن السعودية

12/23/2024 2:32:31 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ينظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يومي 24 و25 فبراير المقبل، منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع تحت عنوان ((استكشاف مستقبل الاستجابة الإنسانية))، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض، بمشاركة عدد من القادة والمانحين والعاملين والخبراء في مجال العمل الإنساني من مختلف دول العالم، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.
وسيتضمن المؤتمر، الذي يعقد بالتزامن مع مرور عشرة أعوام على تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة، جلسات حوارية رفيعة المستوى عدة بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين من داخل وخارج المملكة حول دور الدبلوماسية الإنسانية في النزاعات والكوارث، ووصول المساعدات الإنسانية وسلال الإمداد، ومعالجة النزوح في عصر الصراعات المتزايدة والكوارث الطبيعية، فضلًا عن عقد جلسات نقاشية وجانبية وورش عمل وفعاليات أخرى متنوعة.
وللراغبين في التسجيل ومعرفة المزيد من المعلومات عن المنتدى من خلال الرابط الإلكتروني التالي: .

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