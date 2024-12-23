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الرياض مقرا لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب - جريدة الوطن السعودية

12/23/2024 2:32:31 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت فعاليات الدورة العادية الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في الرياض، أمس، إبرام اتفاق سعودي - عربي على اتخاذ ((الرياض)) مقرًا لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.
وقد اعتمد قادة الدول العربية، خلال اجتماعهم الأخير، النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي يتضمن النظام الأساسي للمجلس، وتكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في الرياض.
وقد شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في الدورة الأولى للمجلس، حيث أعرب عن تطلعه أن يمثل هذا المجلس الوليد منصة انطلاق جديدة تعزز الجهود العربية في موضوعات حماية المعلومات والأمن السيبراني، وأن يكون قيمة مضافة لمنظومة العمل العربي المشترك، تعكس الرغبة في التعامل الجاد مع أدوات العصر الحديث، ومواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات متسارعة، تأتي في مقدمتها القفزات الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في العامين الأخيرين.
مفهوم شامل
أكد محافظ هيئة الأمن السيبراني، المهندس ماجد المزيد، أن المملكة تنتهج المفهوم الشامل للأمن السيبراني، وارتباطه الوثيق بازدهار المجتمعات وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح، خلال الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الذي تستضيفه المملكة اليوم، أن هذا المفهوم الشامل أكده صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، في كلمته لضيوف المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2024.
وأضاف أن هذا المفهوم يؤكد أن الأمن السيبراني لم يعد مفهوما تقنيا من عمل أفراد وهواة، بل بات جزءا إستراتيجيا منظما من عمل كيانات ومجموعات ومنظمات، وكل ذلك يضع علينا عبئا في مواكبة والقدرة على التكيف على مستوى التنظيمات والتشريعات، والحد من المخاطر والتهديدات.
من جهته، قال نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عبدالرحمن آل حسن: ((المملكة عازمة على مواصلة دعم أعمال المجلس بما يحقق النمو والازدهار للشعوب العربية)).
فوز العراق بالعضوية
فاز العراق بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب خلال الجلسة التأسيسية الأولى للمجلس. وأوضحت وزارة الاتصالات العراقية: ((العراق كان ممثلا في الاجتماع من قِبل الوزيرة هيام الياسري كعضو مؤسس للمجلس، الذي تأسس بناء على مقررات الجامعة العربية)).
وأكدت الياسري، في كلمتها خلال أعمال الدورة الأولى، ((أهمية التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر المتزايدة بملف الأمن السيبراني، في ظل الانفتاح الواسع على العالم الرقمي وشبكات الإنترنت التي أصبحت أكثر عرضة للهجمات السيبرانية))، معتبرة ((العمل العربي الموحد يمثل المصد الأهم لهذه التحديات)).
سياسات وإستراتيجيات
يُعد مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية، وتم تأييده من جميع الدول العربية، مختصًا برسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، وسيعمل على تحقيق العديد من الأهداف، منها: تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، وتبادل المعرفة والخبرات والدراسات والتجارب ذات العلاقة بتلك الجوانب، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء بالجامعة في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني من خلال التنسيق المشترك، وتوحيد الموقف العربي فيما يتعلق بالأمن السيبراني أمام المنظمات والكيانات الدولية، والإسهام في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، يُمكّن من تحقيق النمو والازدهار لجميع الدول الأعضاء.

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