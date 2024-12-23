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الجامعة العربية تعلن تجهيز 10 أطنان من الأدوية إلى فلسطين - جريدة الوطن السعودية

12/23/2024 2:32:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن جهودها مستمرة في التنسيق مع الدول العربية الأعضاء لوصول المساعدات الإنسانية والصحية إلى قطاع غزة، في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب والمجالس الوزارية العربية المتخصصة.
وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في بيان اليوم: إن شحنة من الأدوية الضرورية جُهِّزَت، بإجمالي وزن يقرب من 10 أطنان، ويُنسق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لاستلام هذه الشحنة، التي ستصل إلى مطار عمان بالأردن على جزأين، الأول يزن 5 أطنان، وتصل يوم السبت الموافق 28/ 12/ 2024 والثانية تزن نحو 5 أطنان، وتصل يوم الاثنين الموافق 30/ 12/ 2024، تمهيدًا لإدخالها إلى الأراضي الفلسطينية.
وأضافت، أن هذه الشحنة تأتي في إطار استمرار الجهود المبذولة من أجل توفير الاحتياجات الصحية والإنسانية لدعم القطاع الصحي بدولة فلسطين، وتنفيذًا للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء الصحة العرب وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بمصر.
وأكدت أبو غزالة حرص جامعة الدول العربية على دعم الشعب الفلسطيني في هذه الأزمة، وضرورة استمرار الجهود الرامية إلى السماح فورًا بإدخال المساعدات الإنسانية والصحية والوقود إلى قطاع غزة.

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