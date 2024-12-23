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أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة

12/23/2024 2:32:10 PM
(MENAFN- Al Watan) داهمت أمانة محافظة جدة موقعًا مخالفًا في حي "مريخ" ضمن نطاق بلدية أم السلم الفرعية، بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة، حيث كشفت الحملة عن معمل لتصنيع المخبوزات يعمل بدون تراخيص نظامية ويفتقر للاشتراطات الصحية، حيث جرى اغلاق الموقع ومصادرة المواد الغذائية المخالفة.
وأوضحت الأمانة أن الموقع كان يعاني من تدنٍ واضح في مستوى النظافة، مع وجود عمالة تعمل دون كروت صحية، حيث تمكنت الفرق التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المخالفة، منها 1.2 طن من المخبوزات، بالإضافة إلى حوالي 400 كيلو دقيق و 140 كيلو سمن تظهر عليه علامات التلف والفساد، إلى جانب 150 كيلو من السكر المخزن بطريقة غير سليمة. كما جرى رصد معدات تصنيع غير مطابقة للاشتراطات، منها 3 مكائن عجن تعمل في ظروف صحية سيئة.
وأضافت الأمانة أن الفرق الميدانية التابعة لبلدية أم السلم بمشاركة إدارة السكن الجماعي - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - وزارة التجارة - هيئة الغذاء الدواء - إجادة - الضبط الميداني باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قامت هيئة الغذاء والدواء بتتبع مصادر المواد الغذائية الأولية، في حين تولت بلدية أم السلم الفرعية إتلاف جميع المواد المصادرة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإغلاق الموقع بالتعاون مع فريق“إجادة” وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وتواصل أمانة جدة جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية على كافة المواقع، مؤكدةً استمرار الحملات الرقابية لحماية صحة السكان وسلامتهم.

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