الطاقة: انخفاض البنزين بنوعيه وارتفاع الديزل والكاز عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفضت أسعار البنزين بنوعيه، وارتفعت أسعار الديزل في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من كانون الأول الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر، وذلك بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفقا للنشرة، انخفض معدل سعر البنزين "أوكتان 90" من 696 دولارا إلى 692 دولارا، بنسبة 1 بالمئة، وانخفض سعر "أوكتان 95" من 729 دولارا إلى 725 دولارًا بنسبة 1 بالمئة، فيما ارتفع سعر الديزل من 635 دولارا إلى 646 دولارا بنسبة 2 بالمئة، والكاز من 680 دولارا إلى 686 دولارا بنسبة 1 بالمئة.
كما ارتفع سعر زيت الوقود من 428 دولارا إلى 440 دولارا بنسبة 3 بالمئة، فيما استقر معدل سعر الغاز البترولي المسال في كانون الأول الحالي عند معدل سعره في تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 631 دولارا.
كما استقر معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من كانون الأول الحالي عند معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 74 دولارا للبرميل.
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