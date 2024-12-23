الطاقة: انخفاض البنزين بنوعيه وارتفاع الديزل والكاز عالميا

انخفضت أسعار البنزين بنوعيه، وارتفعت أسعار الديزل في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من كانون الأول الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر، وذلك بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.



ووفقا للنشرة، انخفض معدل سعر البنزين "أوكتان 90" من 696 دولارا إلى 692 دولارا، بنسبة 1 بالمئة، وانخفض سعر "أوكتان 95" من 729 دولارا إلى 725 دولارًا بنسبة 1 بالمئة، فيما ارتفع سعر الديزل من 635 دولارا إلى 646 دولارا بنسبة 2 بالمئة، والكاز من 680 دولارا إلى 686 دولارا بنسبة 1 بالمئة.



كما ارتفع سعر زيت الوقود من 428 دولارا إلى 440 دولارا بنسبة 3 بالمئة، فيما استقر معدل سعر الغاز البترولي المسال في كانون الأول الحالي عند معدل سعره في تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 631 دولارا.



كما استقر معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من كانون الأول الحالي عند معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 74 دولارا للبرميل.