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طلاب مكة وطالبات الرياض الأعلى تسجيلا في الجامعات الحكومية

12/23/2024 2:22:12 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل طلاب منطقة مكة المكرمة النسبة الأعلى في الالتحاق بالجامعات الحكومية بـ 105.596 طالبا فيما حل طلاب الرياض بالمركز الثاني بـ 103.454 طالبا، ووفقا لتقرير مجلس شؤون أعداد الطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية على مستوى المملكة، تصدر أعداد طالبات منطقة الرياض النسبة الأعلى التحاقا بالجامعات الحكومية بـ 623 .142 طالبة.
وسجل التقرير إحصائية لـ26 جامعة على مستوى المملكة موزعة على مناطق المملكة، حيث كانت الرياض النسبة الأعلى بعدد 7 جامعات ومن ثم منطقة مكة بأربع جامعات وثلاث جامعات في الشرقية واشتملت الإحصائية الصادرة من مجلس شؤون الجامعات عن أعداد الطلاب والطالبات في جميع الجامعات، حيث اقتصرت جامعة نورة على عدد الطالبات وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة على أعداد الطلاب.
سجلت جامعة الحدود الشمالية الأقل عددا في أعداد الطالبات الملتحقين بالجامعة ثم جامعة الباحة في حين كان عدد طلاب جامعة الجوف الأقل عدداً ثم جامعة نجران. وكان مجلس شؤون الجامعات أصدر قراراً يقضي بفتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية من مناطق المملكة كافة، دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة، وذلك ابتداء من العام الدراسي 1446. ويهدف القرار إلى تمكين الطلاب والطالبات من البحث عن المسارات العلمية المناسبة لهم، وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في كافة الجامعات الحكومية حول المملكة، كما يأتي قرار المجلس ضمن منظومة القرارات والتشريعات التطويرية التي يعمل المجلس على إقرارها بالتنسيق مع الجامعات، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

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