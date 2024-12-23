طلاب مكة وطالبات الرياض الأعلى تسجيلا في الجامعات الحكومية

(MENAFN
- Al Watan)
سجل طلاب منطقة مكة المكرمة النسبة الأعلى في الالتحاق بالجامعات الحكومية بـ 105.596 طالبا فيما حل طلاب الرياض بالمركز الثاني بـ 103.454 طالبا، ووفقا لتقرير مجلس شؤون أعداد الطلاب والطالبات في الجامعات
الحكومية على مستوى المملكة، تصدر أعداد طالبات منطقة الرياض النسبة الأعلى التحاقا بالجامعات الحكومية بـ 623 .142 طالبة.
وسجل التقرير إحصائية لـ26 جامعة
على مستوى المملكة موزعة على مناطق المملكة، حيث كانت الرياض النسبة الأعلى بعدد 7 جامعات ومن ثم منطقة مكة بأربع جامعات وثلاث جامعات في الشرقية واشتملت الإحصائية الصادرة من مجلس شؤون الجامعات عن أعداد الطلاب والطالبات في جميع الجامعات، حيث اقتصرت جامعة نورة على عدد الطالبات وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة على أعداد الطلاب.
سجلت جامعة الحدود الشمالية الأقل عددا في أعداد الطالبات الملتحقين بالجامعة ثم جامعة الباحة في حين كان عدد طلاب جامعة الجوف الأقل عدداً ثم جامعة نجران. وكان مجلس شؤون الجامعات أصدر قراراً يقضي بفتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية من مناطق المملكة كافة، دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة، وذلك ابتداء من العام الدراسي 1446. ويهدف القرار إلى تمكين الطلاب والطالبات من البحث عن المسارات العلمية المناسبة لهم، وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في كافة الجامعات الحكومية حول المملكة، كما يأتي قرار المجلس ضمن منظومة القرارات والتشريعات التطويرية التي يعمل المجلس على إقرارها بالتنسيق مع الجامعات، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
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