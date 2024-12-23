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فعاليات يوم اللغة العربية في إثراء تجذب 20 ألف زائر

12/23/2024 2:22:11 PM
(MENAFN- Al Watan) جمع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ((إثراء))، نخبة من المثقفين والأدباء احتفاء باليوم العالمي للغة العربية على مدى أربعة أيام، ناقشوا حال اللغة العربية وأثر أدب الرسائل عليها ضمن جلسات حوارية حظيت بتفاعل جماهيري كبير منها جلسة بعنوان "في ظلال البريد: تأملات في رسائل الأدباء"، وأخرى لمناقشة كتاب "الأمثال العربية لجيل الألفية" الذي أصدره مركز "إثراء" احتفاء بهذا اليوم العالمي الذي جذب أكثر من 20 ألف زائر استمتعوا بالفعاليات التي نظمها طيلة مدة الاحتفاء.
وخلال الجلسة التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي وأدارها رئيس اللجنة الاستشارية لمجلة "القافلة" فؤاد الذرمان في مكتبة "إثراء"، ناقش الحضور أهمية كتاب ((الأمثال العربية لجيل الألفية)) بعد أن دُشن من قبل رئيس مكتبة "إثراء" عبدالله الحواس وجمع من المهتمين، واستهل الحواس الجلسة بكلمة قائلًا، ((في عام 2020 أصدرنا كتاب 'المعلقات لجيل الألفية'، وتابعنا طرح كل ما هو مثر من خلال ترجمته إلى 6 لغات، واستكملنا طريقنا بمشروع رائد جديد وهو كتاب الأمثال الموجهة لجيل الألفية باللغتين العربية والإنجليزية)).
الأمثال مستندات تتحدى الزمن
فيما تناول دفة الحديث المهندس فؤاد الذرمان الذي أكد أهمية الكتاب لجيل الألفية وأثر ترجمته، الذي يتضمن 150 مثلًا تم اختيارها من بين 1000 مثل متداول بين المجتمعات العربية، منوهين في الوقت ذاته إلى أثر الحكم والأمثال على حياة الشعوب، وعن ذلك أسهب مستشار الإعلام والعلاقات العامة محمد طحلاوي، في الحديث عن أسرار الأمثال التي تعبر عن كل زمان ومكان قائلًا ((مدى انتشار المثل له علاقة بما يتاح له من فرص وما يتعلق به من روايات تناسبه))، وشاطره الرأي الخبير والأكاديمي في الإعلام والثقافة الدكتور محمود سمير الذي أبان أن الأمثال تتميز بالعبرة والعظة ولطالما ترتبط بالحكايات فهي مستندات تتحدى الزمن ويُعتد بها، بحسب تعبيره.
فيما أوضحت كيت ديلون باحثة في شؤون المحتوى والعلاقات، أن تاريخ الأمثال العربية وخصوصًا كتاب الأمثال الذي أصدره "إثراء"، يشكل مرجعًا للبحث والتعمق في الثقافات الأخرى، مبينة ((حصولنا على هذا الكتاب ما هو إلا جزء من حيازتنا على التراث الحي للثقافة العربية))، في ما عد شريك ومؤسس ومدير دار "تشكيل" معجب الشمري، أن ((الكتاب الذي يتضمن 8 فصول لكل منها حكاية، فخلال عامين متواصلين تمكنا من إصداره وتدقيقه وترجمته بإشراف من رئيس مكتبة إثراء، إلى أن خرجنا بنموذج يُحاكي الواقع وهو الأقرب إليه))، مشيرًا إلى أن الأمثال العربية قادرة على أن تصبح وسيلة تعبر الثقافات.
صوت البشرية الخالد
استكمالًا لتفعيل اليوم العالمي للغة العربية، أقيم مساء الخميس جلسة حوارية أدارتها الكاتبة والناشطة الثقافية عهود عبدالكريم بمشاركة الكاتب والشاعر والباحث حمود الصاهود الذي تطرق إلى أدب الرسائل وما يحويه من بصمات أدبية بوصفه الأدب الوحيد الذي استطاع أن يتأقلم وتطور بحسب ما تقتضيه الحاجة، منوهًا إلى أن مجتمعاتنا حاليًا تعيش في فترة انتعاش لأدب الرسائل عبر النشرات الإلكترونية، التي وصفها بأنها ((صوت البشرية الخالد))، ومن جانبه أوضح الكاتب والمترجم والمستشار الثقافي في الكتابة والترجمة محمد الضبع خلال مشاركته في الجلسة، أن أدب الرسائل يمكننا القول إنه حرز الأدب وذخيرة الثقافة، فما وصل إليه هذا النوع من الأدب يتطلب توثيقاً بوصفه أرشيفاً زاخراً منذ القدم، وفي الوقت الحالي هيمنت النشرات الإلكترونية كرسائل أدبية بطريقة معاصرة.
واستعرض الضبع العمق الأدبي للرسائل المكتوبة فخلال مرحلة الترجمة لهذه الرسائل يتم استكشاف ماهية الشخصيات ومضامين الفكر للكتّاب لا سيما أنها تعكس الأعمال الأدبية الأخرى، باعتبارها من الماضي المقروء، ومن هنا يبدو اختلافها عن الرسائل الإلكترونية.
أدب الرسائل: أدب منسي
كشف الصاهود خلال الجلسة التي حظيت بحضور جماهيري لافت أن مضامين الرسائل الأدبية تقود إلى عوالم خفية لارتباطها بالحياة الواقعية، مضيفًا ((أدب الرسائل يمكننا وصفه بأنه أدب منسي، ويعتقد البعض أنه فقد طريقه على خريطة الأدب العربي، علمًا أنه بصمة راسخة ضاربة في جذور الثقافة العربية على مدى قرون مضت.
واختتم مركز إثراء فعاليات اليوم العالمي للغة العربية مساء 21 ديسمبر 2024 بباقة من الفعاليات المتنوعة منها ((رسائل البريد))، ((قصة مع رسالة))، ((حرف حرف)) وورشة عمل في مكتبة إثراء بعنوان ((على متن بطاقة بريدية))، ويأتي ذلك في إطار دور إثراء المتمثل في دعم نشر الثقافة وتعزيز جوانب المعرفة عبر فضاءات واسعة، تسهم في دعم الحراك الثقافي بالمملكة.

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