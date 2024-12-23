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مستشفى دلّه النخيل يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024

12/23/2024 2:22:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة دلّه الصحيّة عن حصول مستشفى دلّه النخيل، أحدأبرز مستشفيات الشركة على جائزة "أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب" في السعودية لعام 2024، ضمن جوائز Business Outlook Award التي تحتفي بالأداء الاستثنائي والابتكار والقيادة في مختلف القطاعات حول العالم، كما تهدف إلى تكريم المؤسسات والأفراد الذين حققوا إنجازات استثنائية ومن يرسمون معايير جديدة للجودة في الارتقاء بأعمالهم، ويلقي هذا التكريم الضوء على خدمات مستشفى دله النموذجية وممارساتها المبتكرة والرعاية الصحية الاستثنائية المقدمة لمرضى القلب.
إيمانًا بالحاجة الملحة لتوفير مركز متخصص لعلاج أمراض القلب، أسست مستشفى دلّه النخيل مركز القلب ليكون مركزًا رائدًا وشاملًا لعلاج أمراض القلب الوعائية، حيث تعد أمراض القلب الوعائية السبب الرئيسي من فئة الأمراض غير المعدية في الوفاة في السعودية بنسبة 28% من إجمالي الوفيات.
يوفر مركز القلب بمستشفى دله النخيل خدمات تشخيصية وعلاجية شاملة لكافة الأعمار، ويتخصص المركز في مراحل العلاج للحالات المتقدمة، مثل عمليات جراحة القلب المفتوح، ويقدمخدمات شاملة لمرضى القلب من الأطفال والبالغين باستخدام الوسائل التشخيصية، مثل فحص مخطط صدى القلب وتصوير القلب النووي. ويقوم مركز القلب أيضاً بإجراء عمليات تداخلية،مثل إجراء قسطرة القلب التداخلية لكل من الشرايين والصمامات. إضافة إلى توفر وحدة العناية بالقلب التي تتكون من 18 غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة.
وقال د. سميح لاوند، رئيس قسم القلب: " مستشفى دلّه النخيل تعد رمزًا للتميز في تقديم الرعاية الصحية لأمراض القلب، ويسعى فريقنا المتخصص والمزود بأحدث الأدوات والمرافق وبالحرص على توفير طرق علاج مبتكرة إلى تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية للمرضى. ويأتي هذا التكريم كـ "أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب" في المملكة مكافأة للعمل الدؤوب وجهد افريق الواحد لعلاج أمراض القلب والحصول على نتائج أفصل في علاج المرضى".
وتعتبر مستشفى النخيل الرائدة في العمليات الجراحية للقلب،منذ 1987، حيث تقوم بإجراء مجموعة من العمليات بأعلى معدل نجاح. ويعمل في قسم أمراض القلب والقسطرة نخبة من الأطباء الاستشاريين المتخصصين في علاج الحالات المتقدمة لأمراض القلب، من بينها زراعة القلب ومتابعة حالات الحمل عالية الخطورة، حيث يواصلون عملهم المميز مزودين بالعلم والابتكار لتوفير رعاية صحية بأفضل جودة للمرضى.
وتحتفي جوائز World Business Outlook Awards بالأداء الاستثنائي والابتكار والقيادة في مختلف القطاعات حول العالم، كما تهدف إلى تكريم المؤسسات والأفراد الذين حققوا إنجازات استثنائية ومن يرسمون معايير جديدة للجودة في الارتقاء بأعمالهم.
يذكر أن شركة دله الصحية تضم حاليا مستشفيات وعيادات، إضافة إلى تقديمها لخدمات الرعاية المنزلية، تخدم أكثر من مليونين ونصف مليون مراجع سنويًا، كما تضم نخبة من الأطباء من ذوي التخصصات الدقيقة يسعون لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة ذات الجودة العالية.

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