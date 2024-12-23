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الترخيص لفرع شركة أورينت لممارسة نشاط وإعادة التأمين

12/23/2024 2:22:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة التأمين منح الترخيص لشركة أورينت للتأمين لممارسة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة، ومزاولة أعمالها من خلال تقديم خدمات التأمين العام، والتأمين الصحي، والحماية، والادخار. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة التأمين المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي وتنمية القطاع التأميني، إلى جانب دعم فرص التطور، وتنويع قاعدة المستثمرين، وتوفير قيمة مضافة للسوق المحلي.
ويُتوقع أن يُسهم دخول شركة أورينت للتأمين، إلى السوق السعودي في تعزيز تنافسية القطاع من خلال تقديم حلول تأمينية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتدعم الابتكار في نماذج الأعمال. ودعت هيئة التأمين جميع المواطنين والمقيمين إلى التعامل مع الشركات المرخصة فقط، التي يمكن التحقق منها عبر موقعها الإلكتروني .

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