الترخيص لفرع شركة أورينت لممارسة نشاط وإعادة التأمين

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت هيئة التأمين منح الترخيص لشركة أورينت للتأمين لممارسة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة، ومزاولة أعمالها من خلال تقديم خدمات التأمين العام، والتأمين الصحي، والحماية، والادخار. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة التأمين المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي وتنمية القطاع التأميني، إلى جانب دعم فرص التطور، وتنويع قاعدة المستثمرين، وتوفير قيمة مضافة للسوق المحلي.
ويُتوقع أن يُسهم دخول شركة أورينت للتأمين، إلى السوق السعودي في تعزيز تنافسية القطاع من خلال تقديم حلول تأمينية تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتدعم الابتكار في نماذج الأعمال. ودعت هيئة التأمين جميع المواطنين والمقيمين إلى التعامل مع الشركات المرخصة فقط، التي يمكن التحقق منها عبر موقعها الإلكتروني
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