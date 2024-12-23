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أكثر من 10 مليارات ريال.. الطروحات الأولية للمستشفيات في سوق الأسهم السعودية

12/23/2024 2:22:11 PM
(MENAFN- Al Watan) الموسى الصحية؛ تنضم إلى السوق المالية السعودية كواحدة من أكبر الاكتتابات خلال عام 2024، بقيمة سوقية بلغت 5.63 مليار ريال عند الإدراج، و4 أكبر اكتتاب لمستشفى في تاريخ السوق بجمعه 1،688 مليار ريال.
الشركة التي تتخذ من الشرقية مقرًا لها، تقدم خدمات صحية شاملة تشمل الرعاية الأولية، التأهيلية، والحرجة، بالإضافة إلى الرعاية المنزلية والصيدليات، وتدير منشآتٍ طبية بسعة 720 سريراً، تستحوذ من خلالها على 51.5% من أسرة التأهيل بالقطاع الخاص في المنطقة الشرقية.. أكبر مدن المملكة مساحةً.
وضمن خططها التوسعية، تعتزم الشركة إنشاء مستشفيين جديدين في الهفوف والخبر بسعة إجمالية 700 سرير بحلول 2028، وافتتاح 5 مراكز رعاية أولية بحلول 2027، إضافة إلى تدشين مركز متخصص لأمراض القلب بسعة 95 سريراً..
مالياً، سجلت الموسى الصحية إيرادات بلغت 979 مليون ريال وصافي ربح 98 مليون ريال في عام 2023، في حين حققت إيرادات 870 مليون ريال وصافي ربح 40 مليون ريال خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، مما يجعل سعر السهم عند الإدراج يعادل مكرر ربحية قدره 45 مرة.
وبانضمام الشركة إلى تاسي، يصل عدد المستشفيات المدرجة في السوق إلى 8 مستشفيات، تبلغ قيمها السوقية مجتمعةً أكثر من 170 مليار ريال، تمثّل 5% من قيمة السوق باستثناء أرامكو، ونجحت المستشفيات من خلال الطروحات الأولية في جمع 10 مليارات و286 مليون ريال.

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