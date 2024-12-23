أكثر من 10 مليارات ريال.. الطروحات الأولية للمستشفيات في سوق الأسهم السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
الموسى الصحية؛ تنضم إلى السوق المالية السعودية كواحدة من أكبر الاكتتابات خلال عام 2024، بقيمة سوقية بلغت 5.63 مليار ريال عند الإدراج، و4 أكبر اكتتاب لمستشفى في تاريخ السوق بجمعه 1،688 مليار ريال.
الشركة التي تتخذ من الشرقية مقرًا لها، تقدم خدمات صحية شاملة تشمل الرعاية الأولية، التأهيلية، والحرجة، بالإضافة إلى الرعاية المنزلية والصيدليات، وتدير منشآتٍ طبية بسعة 720 سريراً، تستحوذ من خلالها على 51.5% من أسرة التأهيل بالقطاع الخاص في المنطقة الشرقية.. أكبر مدن المملكة مساحةً.
وضمن خططها التوسعية، تعتزم الشركة إنشاء مستشفيين جديدين في الهفوف والخبر بسعة إجمالية 700 سرير بحلول 2028، وافتتاح 5 مراكز رعاية أولية بحلول 2027، إضافة إلى تدشين مركز متخصص لأمراض القلب بسعة 95 سريراً..
مالياً، سجلت الموسى الصحية إيرادات بلغت 979 مليون ريال وصافي ربح 98 مليون ريال في عام 2023، في حين حققت إيرادات 870 مليون ريال وصافي ربح 40 مليون ريال خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، مما يجعل سعر السهم عند الإدراج يعادل مكرر ربحية قدره 45 مرة.
وبانضمام الشركة إلى تاسي، يصل عدد المستشفيات المدرجة في السوق إلى 8 مستشفيات، تبلغ قيمها السوقية مجتمعةً أكثر من 170 مليار ريال، تمثّل 5% من قيمة السوق باستثناء أرامكو، ونجحت المستشفيات من خلال الطروحات الأولية في جمع 10 مليارات و286 مليون ريال.
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