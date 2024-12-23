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مشروعات علمية لـ480 طالبا وطالبة

12/23/2024 2:22:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى 480 طالبًا وطالبة من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في مختلف مناطق المملكة، استعراض مشروعاتهم العلمية في المعارض المركزية، التي تأتي في إطار المرحلة الرابعة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ((إبداع 2025)). وأقيمت المعارض التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ((موهبة)) بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، في الرياض، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة خلال الفترة 6 - 21 ديسمبر.
واستعرضت لجان التحكيم مشروعات الطلبة لتقييمها واختيار أفضلها لينتقل أصحابها إلى المرحلة النهائية من الأولمبياد.
ومن المقرر أن تعلن مؤسسة موهبة النتائج في 26 ديسمبر، حيث سيتأهل 180 طالبًا وطالبة إلى مرحلة معرض إبداع للعلوم والهندسة.
وينعقد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي سنويًا، بصفته مسابقة علمية تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشروعات علمية فردية، وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، ويقوم بتحكيمها إلكترونيًا نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة لترشيح المشروعات المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى ومنها ((آيسف))، وغيرها من المسابقات الدولية.
وسجلت نسخة هذا العام من أولمبياد ((إبداع 2025)) رقمًا قياسيًا جديدًا، وغير مسبوق على المستوى المحلي، حيث وصل عدد الطلبة المسجلين فيها إلى 291.057 من 16 منطقة تعليمية و47 إدارة تعليمية.

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