اندلاع حريق في مستودع الأدوية المركزي لمستشفى العودة جراء قصف الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة / PNN - اندلع حريق، قبل قليل، في مستودع الأدوية المركزي لمستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة، إثر قصف
طائرات الاحتلال الحربية محيط المكان.
وتتعرض مستشفيات شمال قطاع غزة (الإندونيسي، والعودة وكمال عدوان)، لحصار متواصل ومشدد منذ قرابة الشهرين، ومُنع خلاله إدخال الدواء أو الطعام، أو الطواقم الطبية، أو الإسعاف، أو أي خدمات أخرى.
ولا يزال مستشفى كمال عدوان يتعرض لقصف عنيف ومتواصل منذ ثلاثة أيام قنابل، وبداخله 91 مريضا.
MENAFN23122024000205011050ID1109023549
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.