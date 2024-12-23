اندلاع حريق في مستودع الأدوية المركزي لمستشفى العودة جراء قصف الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - اندلع حريق، قبل قليل، في مستودع الأدوية المركزي لمستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة، إثر طائرات الاحتلال الحربية محيط المكان.

وتتعرض مستشفيات شمال قطاع غزة (الإندونيسي، والعودة وكمال عدوان)، لحصار متواصل ومشدد منذ قرابة الشهرين، ومُنع خلاله إدخال الدواء أو الطعام، أو الطواقم الطبية، أو الإسعاف، أو أي خدمات أخرى.

ولا يزال كمال عدوان يتعرض لقصف عنيف ومتواصل منذ ثلاثة أيام قنابل، وبداخله 91 مريضا.